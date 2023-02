Tania Déniz se sincera: ¿irá a ‘La isla de las tentaciones’ con Albert Barranco?

El pasado domingo, Tania Déniz se convirtió en la segunda finalista de Pesadilla en el paraíso. Gracias al apoyo de la audiencia la exconcursante de La isla de las tentaciones se quedó a punto de alcanzar a Borja Estrada, el ganador oficial.

Todos los finalistas acudieron al plató en el Debate Final de esta segunda edición del reality para hacer un balance de su paso por el concurso. Este fue el caso también de la tinerfeña, cuya actitud y carácter durante su estancia en la granja ha sido fuente de numerosas polémicas y enfrentamientos. Por tanto, tenía mucho que resolver.

Sin embargo, parte de su intervención ha girado inevitablemente entorno a la figura de Albert Barranco. El exconcursante de Supervivientes es una figura bastante conocida dentro del mundo Mediaset por lo que es natural que se haya querido conocer más detalles sobre la relación de ambos. Carlos Sobera ha preguntado directamente sobre los planes de futuro de la pareja. “Yo soy más de vivir el presente, más que mirar el futuro”, ha comenzado diciendo la participante.

El presentador ha insistido un poco más y finalmente Tania Déniz ha confesado: “Hombre, vivir juntos, obviamente”. Pero para eso hay un problema ya que actualmente viven en ciudades distintas. “Me iré yo para Barcelona, seguramente. Para que luego digan que no estoy enamorada”, ha desvelado la segunda finalista sobre sus intenciones. Las bromas sobre su participación en La isla de las tentaciones tampoco han podido faltar y Carlos Sobera ha sido el primero en tirar del hilo.

“¿Entonces, por tanto, te vas a ir a República Dominicana?”, ha preguntado en tono de broma. “Bueno, ya vamos viendo. De vacaciones puede ser”, le ha seguido el juego la canaria. “Antes me ha llamado Sandra y me ha dicho que cree que vais los dos”, ha continuado bromeando Sobera. Tania se ha reído mucho con la ocurrencia del presentador, pero ha querido dejar claro el asunto: “Me da algo, no, no, no, déjate. De momento necesito un poco de calma, ubicarme, la civilización”.