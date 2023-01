Samuel Chávez, ex participante de La isla de las tentaciones ha explicado a través de su canal de MTMAD como descubrió que su expareja Tania Déniz estaba viéndose a escondidas con Pedri, jugador del Fútbol Club Barcelona. El canario que estrenaba su nuevo canal ha aprovechado para contar como se encuentra actualmente, cuál es ahora mismo su relación con Tania y muchos más secretos.

Tras salir de la isla, ambos deciden volver a verse para intentar avanzar de nuevo en su relación, cuando creía que todo iba bien se llevó una gran sorpresa, al descubrir que su expareja le estaba siendo infiel otra vez. Samu también ha querido hablar de como es su relación actual con la canaria: “La verdad que ahora la veo feliz con Barranco y mientras ella esté así me parece bien, la relación que tienen ellos no termino de creérmela, llevan a penas dos meses y parece que están super enamorados cuando ella acaba de salir de una relación de dos años”, opinaba sobre el actual novio de su expareja.

¡¡¡Pedri es el futbolista del Barcelona que ha tenido un affaire con Tania de ‘La Isla de las Tentaciones 5’!!! #Socialité604 pic.twitter.com/H81MdPJ19A — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 8, 2022

El concursante afirmaba con total seguridad que la noticia compartida por Socialité el pasado 14 de enero sobre la noche de amor que vivieron Tania Déniz y Pedí era real: “Yo en esa época estaba quedando con Tania y lo que pasó ese día fue un poco… Yo duermo con Tania y habíamos quedado para ir al día siguiente a la playa y ella me dice que no que va a ir con una amiga al gimnasio y que después quedamos”, este no pensaba que lo que le contaba podía a ser mentira pues se pasó todo el día enviándole imágenes con sus amigas, en el gimnasio y en la playa con la intención de despistarle.

“Llega la noche y paso por delante de la casa de la amiga porque me había dicho que había ido allí, no veo el coche por ningún lado. Como está de camino a mi casa, tenía que pasar delante entonces me preocupé y llamé a su amiga y me dijo que no estaba con ella y que no habían ido a la playa”, Samu explicaba que Tania había estado manteniendo conversaciones anteriormente con Pedri y en ese momento se le vino a la cabeza que podría haber pasado el día con él.

Samu cuenta lo que pasó entre Tania y Pedri. No hay pruebas de qué tuvieran sexo pero sí que hablaban los dos… no sé cómo Pedri llega a Tania siendo anónima 😅 DEMÁNDALO @Pedri pic.twitter.com/kLOnRkiu8g — Gavichu ❤️💙💫 (@javichu_oficial) January 17, 2023



Según afirma este, la canaria le cogió el teléfono horas más tarde y no hacía más que poner excusas sobre lo que había estado haciendo para evitar decirle la verdad. Finalmente se vieron y él decidió coger el móvil de Tania donde leyó su conversación con Pedri: “Hablé a la supuesta amiga que estaba con ella, yo cogí y le dije como si fuera ella» Samu me pilló», y la amiga contestó «el qué que estuviste con Pedri» y ahí ya descubrí que me estaba engañando y a partir de ese momento ya tuve cero contacto con ella y empecé a valorarme más”, expresaba un tanto dolido.