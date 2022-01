El pasado jueves, durante la intervención de Tamara Falcó en el debate de ‘El Hormiguero’ y con Nuria Roca desde casa por su positivo en coronavirus, Pablo Motos trató el tema de que está ocupando todos los titulares: las fotos de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia, su compañera de trabajo.

La colaboradora del programa de Antena 3 está más que acostumbrada a que su familia sea noticia y que se hablen de ellos o de ella en cuanto pasa algo fuera de lo normal. A raíz de las fotos y todo el revuelo que se está causando sobre la familia real, ella ha declarado estar preocupada por los hijos que el matrimonio tiene en común.

«Sobre todo estoy pensando en los hijos. He visto a un chico muy educado hablando y me ha dado pena. No dejan de ser sus padres», declaró la marquesa de Griñón muy preocupada por la situación que tienen que estar pasando los niños tras la declaración de Pablo, el segundo de los cuatro hijos, en una entrevista para los compañeros de Lecturas. «Ha dicho que pese a todo se mantendrían unidos y es lo que más me ha chocado. Me ha dado pena», ha querido agregar la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 4’. El miembro de la familia real, que ahora también destaca por sus vídeos en TikTok, ha sido alabado por su buena atención a la prensa.

Ella más que nadie sabe lo que es estar en la calle haciendo tu vida normal y ser fotografiada o cazada en algún asunto que no haya manifestado como, por ejemplo, como ella misma quiso recordar, cuando la pillaron con Iñigo Onieva y se lo tomó con filosofía. No obstante, quiso añadir que el marido de la infanta Cristina tampoco tiene que estar muy asombrado de que lo hayan visto, ya que piensa que “si estás en la playa, eres Urdangarin y mides dos metros… Pues, ¡igual alguien te pilla!».