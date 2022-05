Susana Molina aclara los rumores de boda tras el revuelo entre sus seguidores

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Susana Molina se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de nuestro país. La murciana saltó a la fama con su participación en ‘Gran Hermano 14’. Un reality que marcó su vida para siempre, ya que consiguió hacerse con el ansiado maletín como ganadora del programa.

Lejos de que todo quede ahí, hace unos años participó en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, formato al que acudió con Gonzalo Montoya, el que era su pareja por aquel entonces. Desde que decidió poner punto y final a esta historia, Susana Molina comenzó una nueva etapa en su vida tanto a nivel personal como profesional.

Aunque estuvo un tiempo soltera, finalmente encontró un nuevo amor: Guille Valle. Desde que hicieron público su noviazgo, los dos suelen compartir imágenes en el que se les ve juntos y acaramelados. ¡Están disfrutando al máximo de su amor! Eso sí, recientemente han conseguido poner en alerta a sus seguidores. Y todo por una historia de Instagram donde se podía leer lo siguiente: “Susana se casa el año que viene”.

A pesar de que muchos fans quisieran que Susana Molina diera ese paso, lo cierto es que parece que únicamente se trata de una declaración de intenciones. Ante el revuelo ocasionado por esa historia de Instagram, la ganadora de ‘Gran Hermano 14’ quiso explicar que, por el momento, no hay boda.

“No me han pedido matrimonio ni yo lo he pedido. Ni estoy prometida, ni nada”, comenzó diciendo a través de su Instagram. “Yo iba vestida de blanco, me hice una foto con Guille que parecía de boda e hicimos la broma, pero no. Por ahora no o sí, no lo sé”, afirmó, para tratar de aclarar cualquier tipo de malentendido.

A pesar de que, por el momento, no vaya a haber boda entre Susana Molina y su actual pareja, lo cierto es que estamos ante una historia de amor verdaderamente preciosa. Si en algún momento llegan a dar ese paso, no es ningún secreto que estaríamos ante una boda que, desde luego, no dejaría indiferente a nadie. Sea como sea, lo más importante de todo es que están muy felices el uno con el otro. ¡Y eso es lo que cuenta!