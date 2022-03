Antonio José y Susana Cala han unido fuerzas en ‘No fue tu culpa’, una colaboración muy esperada en la que España y Colombia se vuelven a fusionar una vez más a la perfección. Y que como era de esperar, está siendo todo un éxito en las plataformas digitales.

La carrera musical de Susana Cala destapó no ha dejado de consolidarse. Así, ahora suma a uno de los artistas clave del panorama de nuestro país a su proyecto musical. La hermana de Pablo Isaza, vocalista de Morat, se abre paso en el mundo de la música a pasos agigantados, y es que en su casa tiene a los mejores maestros.

De esta manera, Susana y Antonio José presentan una canción emotiva y llena se sentimiento, que han acompañado junto a un videoclip muy especial, que llena esta canción de magia como solo ellos podían hacerlo.

Caigan que ya estamos por acá… https://t.co/hG2B07gLVe — Susana Cala (@SusanaCala1) March 14, 2022

Por otro lado, ambos artistas encontraron en Sevilla y Madrid para grabar el videoclip de esta canción tras haber trabajado de forma conjunta en la composición y producción en la distancia. Este nuevo tema reúne la dulzura y suavidad características de ella con la fuerza y sensibilidad de él.

Con esta apertura bidireccional entre dos continentes, tenemos una canción que habla de ese momento en el que uno se da cuenta que se acabó el amor. En base a ello, han construido, según el entorno de ambos una historia que habla de las «Muchas razones para terminar una relación: la distancia, peleas, compatibilidad, infidelidades… pero sin duda la más difícil es admitir que, a pesar de que la otra persona es “perfecta” y la relación está «bien», ya no hay amor. No hay a quién culpar, pero ya no se siente igual y a pesar de intentarlo todo, las mariposas no vuelven».

En el vídeo podemos verlos a ellos y en paralelo a otras tres parejas que atraviesan por la situación que narra la canción. El videoclip que está producido entre Madrid y Sevilla es dirigido por Joaquín Reixa (Madrid) y Álvaro Paz (Sevilla). Algunas escenas han sido grabadas en el conocido Hipódromo de la Zarzuela de la capital de España.