‘Supervivientes’: Alejandro Nieto estalla por los impuestos que tuvo que pagar tras ganar el reality

Alejandro Nieto ha estallado a través de su cuenta de Instagram. El último ganador de Supervivientes se acaba de comprar una casa, y tras conocer que tenía que pagar un impuesto de 3.000 euros por la vivienda, ha utilizado sus redes para mostrar su indignación.

La indignación del gaditano por ese impuesto fue solo el pico del iceberg, pues también mostró su descontento con la subida de la cuota de autónomos tras la última reforma del Gobierno. “¿Qué gano yo entonces? La gente creerá que somos millonarios… No es así para nada”, exponía cada vez más alterado.

Tras enumerar la cuota de autónomos autónomos, asesoría, hacienda, IVA y la declaración de la renta que tenía que desembolsar, el ganador de la última edición de Supervivientes revelaba los impuestos que tuvo que pagar después de hacerse con el premio del reality de Telecinco.

“Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes, ¿no? Me ingresaron 162.000, me quitaron el 19%. No obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, eso quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120.000”, explicaba Alejandro Nieto.

El ganador de Supervivientes exponía que: “es que ya no es por mí, es que deberíamos levantarnos todos los españoles y decir: ‘¡Basta ya!’. Es un abuso, es insostenible. Es increíble lo que nos quitan. ¿Dónde va tanto dinero?”.

«Yo no me opongo a pagar impuestos, lo que no puede ser es robarme. Para una vez que puedo sacar la cabeza un poquito y tener media casa, un pequeño negocio, un cochecito normal, no puedo, no me dejan, no quieren que hagamos dinero. Deberíamos levantarnos el pueblo español y decir ‘¡basta ya, coño!’”, concluía el gaditano.