‘Supervivientes 2024’: ¿por qué Bosco no entregará el cheque al ganador?

Ha llegado el gran día. Después de tres meses de supervivencia por Honduras, cuatro de los participantes de Supervivientes 2024 regresan a España para vivir la ansiada final del concurso. El final de una etapa donde solamente uno de ellos puede regresar a casa con el gran cheque.

Como es tradición en los realities de Mediaset España, el ganador de la edición anterior es el encargado de darle el cheque al nuevo vencedor. En el caso de Supervivientes 2024, la celebridad que se alce con la victoria será recompensada con 200.000 euros.

Marieta, Pedro García Aguado, Arkano y Rubén Torres son los participantes que se juegan su concurso durante las próximas horas. Pero, este año, el ganador de la edición pasada no podrá estar presente para dar el ansiado cheque.

Recordemos que el ganador de Supervivientes 2023 fue Bosco Martínez-Bordiú, quien se vio en la final con Adara Molinero. Por aquel entonces, la pareja estaba comenzando a tener una relación sentimental. Pues, la convivencia en los Cayos Cochinos provocó la atracción entre ambos.

Sin embargo, la historia de amor de Bosco y Adara podría catalogarse como un amor de verano. No duraron mucho como pareja, pero, actualmente, ambos mantiene una relación muy cordial. Una situación que tendrán que seguir manteniendo durante las próximas semanas.

🔥 SE VIENE 🔥 Bosco Martínez Bordiú se convierte en concursante oficial de #SupervivientesAllStars 🌴 👉 https://t.co/74B3BaFK7L 👈 pic.twitter.com/3ZBKAkbbsQ — Supervivientes (@Supervivientes) May 30, 2024

¿Por qué Bosco no podrá entregar el gran premio de Supervivientes 2024?

Como los seguidores del formato sabrán, Supervivientes 2024 está a punto de concluir su andadura. Pero, el próximo día 20 el público podrá seguir disfrutando del reality gracias al estreno de Supervivientes All Stars. Una nueva versión del concurso donde solamente participarán las grandes leyendas del pasado.

De esta manera, y como ganador de la edición pasada, Bosco ha sido uno de los fichajes de esta nueva edición. Una nueva experiencia por Honduras donde el joven concursante volverá a compartir experiencia con Adara, quien también se ha incorporado al equipo.

Por ello, y debido a que la edición de Supervivientes All Stars comienza en tan solo dos días, Bosco no podrá estar en el plató de Telecinco (Madrid). Los participantes de esta nueva entrega se trasladaron a Honduras el pasado domingo, por lo que ya no se encuentran en España.

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú se reencuentran de manera cordial en su viaje a #SupervivientesAllStars 💜 https://t.co/VsO8HKAqpL — Supervivientes (@Supervivientes) June 17, 2024

¿Por qué Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes 2022, tampoco recibió el cheque de mano de la ganadora anterior?

No es la primera vez que un ganador del reality no le entrega el premio a su sucesor. Durante la edición del 2022, el gran vencedor fue Alejandro Nieto, quien también participará en Supervivientes All Stars. Debido a ello, la encargada de entregarle el cheque era Olga Moreno, quien ganó en el 2021, pero se negó ha aparecer en el plató de Telecinco.

Por aquel entonces, el panorama mediático estaba contando con grandes titulares que marcaban la polémica entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Debido a que Jorge Javier Vázquez era el presentador del concurso y, muy buen amigo de Carrasco, Olga Moreno prefirió evitar encontrarse con el catalán.