‘Supervivientes 2023’: ¿Quién es el nuevo expulsado definitivo que se saltó las normas?

El pasado domingo 16 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes Conexión Honduras, gala de Supervivientes 2023 presentada por Ion Aramendi y Laura Madrueño. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado definitivo de la edición.

Recordemos que el pasado jueves 13 de abril, los espectadores del reality decidieron que fuera Katerina Safarova quien abandonase la Palapa y pusiera rumbo a Playa de los Olvidados. Allí se encontraban Artùr Dainese y Jaime Nava. Entre los tres estaba el nombre del nuevo expulsado definitivo de Supervivientes 2023.

Los espectadores, a través de sus votos gratuitos en la aplicación de mitele, decidieron que la eliminada fuera nada más y nada menos que Katerina Safarova. No es ningún secreto que la modelo no lo ha tenido fácil en el concurso. La primera semana fue realmente complicada para ella. Por si fuera poco, las últimas horas de su paso por el concurso han sido, cuanto menos, polémicas.

En un momento de la noche, Ion Aramendi contactó con los tres habitantes de la Playa de los Olvidados. Antes de dar a conocer el nombre del expulsado, el presentador no dudó en aprovechar la ocasión para dar un toque de atención a Katerina Safarova tras haber descubierto que había robado comida hasta en dos ocasiones.

“Aprovechaba que el cámara estaba haciendo entrevistas personales a Jaime y Artùr para robar. Lo hacían con premeditación y alevosía. Han robado un montón de cosas”, reconoció Ion Aramendi. Ella no tuvo otra opción que reconocer su error. Tras saber que la modelo era la expulsada, Jaime Nava le dedicó unas palabras: “Has hecho un concursazo. Has aguantado, estabas mal desde la primera semana y has aguantado”.

La joven, por su parte, no pudo evitar despedirse de manera emotiva aunque, eso sí, reconociendo todos sus errores: “Me voy con un mal sabor de boca”. Aun así, añadió: “Me gustaría dar las gracias por esta experiencia única. Me voy llena de emoción por todas las experiencias”. Acto seguido, se dirigió a Jaime y a Artùr: “Mucho ánimo. Aguantad, que lo estáis haciendo muy bien”.