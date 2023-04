‘Supervivientes 2023’: Isa Pantoja confiesa si su madre, Isabel Pantoja, está siguiendo el reality

Asraf Beno comenzó su andadura en Supervivientes 2023 con un perfil bajo, pero sus continuos enfrentamientos con Manuel Cortés han hecho que vaya cobrando protagonismo. Hace una semana en Conexión Honduras se mostró un nuevo enfrentamiento entre el novio de Isa Pantoja y el hijo de Raquel Bollo.

Todo comenzaba por un problema de convivencia, pero como es usual terminó sacando trapos sucios y rencillas de asuntos externos al programa. La hija de Isabel Pantoja hizo un apunte desde plató sobre los insultos de Manuel hacia su pareja. “A mí no me molesta que peleen por convivencia, pero las formas no son las adecuadas. Yo no sé qué hay para que le diga tantos insultos en tan poco tiempo”, señaló perpleja al no comprender tanto rencor en tan poco tiempo.

Al oír estas palabras, Raquel Bollo ha intervenido para dar su propia opinión y perspectiva de los hechos. “Yo conozco mucho a Manuel y mucho le tienen que estar diciendo para que salte así”, ha señalado la colaboradora sobre su hijo. Al igual que les ocurre a los concursantes, las dos tienen su propia versión y no han conseguido entenderse iniciando un tenso cruce de improperios.

Ion Aramendi, el presentador, ha interrumpido entonces con una sorprendente pregunta para Isa Pantoja. “Si estuviera aquí tu madre, ¿a quién apoyaría?”, ha querido saber. No se ha pensado apenas su respuesta y ha sido bastante contundente: “Mi madre no ve esto. No está viendo el programa. Pero sinceramente, no lo sé”.

Quizá a algunos les pille de sorpresa esta pregunta, pero se debe a que Manuel Cortés es hijo de Chiquetete, expareja de Raquel Bollo y primo de Isabel Pantoja. La relación de ambas familias supuestamente es bastante cercana y tanto la tonadillera como la colaboradora comparten amistad. Sin embargo, ante las dudas de la defensora de Asraf en Supervivientes 2023, Kiko Matamoros ha querido volcar el apoyo de su madre en su pareja: “Lo lógico sería que apoyara a Asraf, que es el novio de su hija, digo yo”.