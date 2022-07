‘Supervivientes 2022’: ¿Quién fue el concursante salvado ayer?

El pasado martes 5 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de uno de los momentos más esperados, semana tras semana. Estamos hablando, cómo no, de la ceremonia de salvación. Debemos tener en cuenta que ésta ha sido la última de Supervivientes 2022.

Anabel Pantoja, Yulen Pereira, Ana Luque y Nacho Palau eran los cuatro nominados de la semana. En la simbólica ceremonia de salvación, tan solo uno de ellos ha conseguido salvarse de seguir en la palestra. Los cuatro supervivientes estaban sentados en una plataforma, con un cubo de barro sobre sus cabezas.

Lara Álvarez, poco a poco, iba desvelando qué concursantes seguían nominados tras las primeras votaciones de la audiencia. Los primeros en ser descartados fueron nada más y nada menos que Ana Luque y Yulen Pereira. Por lo tanto, la salvación estaba entre dos pesos pesados: Nacho Palau y Anabel Pantoja.

Después de vivir los segundos con más tensión en Supervivientes 2022 hasta la fecha, por fin, Lara Álvarez cortó la cuerda que hacía que el cubo cayera sobre la prima de Kiko Rivera. Por lo tanto, el primer concursante salvado de la semana ha sido Nacho Palau, quien no se esperaba en absoluto que esto pudiera llegar a suceder.

Por lo tanto, la expareja de Miguel Bosé va a poder seguir disfrutando de su concurso con total despreocupación, como ocurre con Ignacio de Borbón y Alejandro Nieto, al menos unos cuantos días más. Por segunda semana consecutiva, el valenciano ha sido el primer salvado y eso es algo que le ha dejado en shock: “No me lo puedo creer”.

Era tal la emoción y agradecimiento que Nacho Palau estaba sintiendo que no le salían las palabras: “Esto significa mucho para mí. Yo creo que he remontado un poco, he ido con mal pie a mitad del concurso y esto me da muchas fuerzas para cuando termine el concurso”. Por si fuera poco, el escultor no ha querido olvidarse de sus compañeros: “Los quiero y desearles la suerte a todos”.