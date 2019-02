‘Suicide Squad’ se queda sin una de sus principales estrellas en la secuela

Antes del comienzo de su producción, 'Suicide Squad' pierde a una de sus estrellas

Hay que reconocer que el camino del Universo DC en el cine no está siendo nada sencillo y, sobre todo, no demasiado exitoso. Dejando a un lado ‘Wonder Woman’, que se llevó las críticas positivas de profesionales y públicos, prácticamente ningún título ha logrado la unanimidad, no al menos en sentido favorable. Ni siquiera ‘Suicide Squad’.

Aunque la idea de una película centrada en los grandes villanos de DC, quienes se ven obligados a convertirse en los héroes de la historia, era cuanto menos atractiva, el resultado final de la película no convenció prácticamente a nadie. Con pinceladas brillantes, como esa Harley Quinn de Margot Robbie que tendrá su propia película, este escuadrón de la muerte pasó sin pena ni gloria.

Sin embargo, DC y Warner Bros han vuelto a apostar por el concepto, confirmando una secuela de ‘Suicide Squad’ que estará dirigida por James Gunn, lo que ha dado algo de esperanza a los seguidores. Esperanza que, poco a poco, se está diluyendo, especialmente con noticias como la del abandono de una importante estrella.

Tal y como ha confirmado recientemente Variety con una información exclusiva, Will Smith habría decidido abandonar la franquicia y, por lo tanto, no aparecería en la ya mencionada secuela de la película. Aunque por ahora no hay confirmación directa, este medio asegura que la información llega de fuentes cercanas y es completamente fiable.

De esta manera, uno de los rostros más populares de ‘Suicide Squad’ se bajaría del barco, provocando un descenso de la confianza del público. Si bien es cierto que su personaje, Deadshot, no terminó de convencer al grueso del público, se trata de uno de los principales protagonistas de la película, y su ausencia puede ser difícil de cubrir.

Por el momento, la producción de la secuela dirigida por James Gunn, la cual podría ser una historia completamente nueva y diferente, no ha comenzado, aunque se espera que lo haga en un periodo corto de tiempo. El estreno de esta segunda entrega de ‘Suicide Squad’ está programado para el próximo 6 de agosto de 2021.