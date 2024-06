‘Sueños de libertad’, capítulo 89: Jesús opta por sorprender a Begoña para reconquistarla

No es ningún secreto que Sueños de libertad se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 88 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Jesús trata por todos los medios de hacer lo que está en su mano para recuperar a Begoña. Ésta tiene una fortísima discusión con Luz precisamente porque es incapaz de entender su actitud con él.

Isidro se ha mostrado contundente a la hora de rechazar recibir el tratamiento que Jaime ha propuesto. Eso es algo que, como era de esperar, ha generado muchísima decepción en Fina. Ésta no tarda en pedir a Marta para tratar de encontrar una solución a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Damián decide no despedir a don Agustín al saber que el cura es conocedor de su secreto.

Gema continúa viéndose las caras con Ernesto, pero es consciente de que cada vez le cuesta más ocultar toda la verdad a su marido. María trata por todos los medios de buscar el bebé con Andrés pero, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que él no se muestra para nada ilusionado con la idea de ser padre. Ni mucho menos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 89 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Jesús se ha mostrado decidido a la hora de sorprender a Begoña con el objetivo de reconquistarla. Fina y Marta, a pesar de que temen ser denunciadas por Jaime, optan por compartir su alegría por Isidro.

Éste, por su parte, no puede evitar tener miedo por el simple hecho de que el tratamiento puede fracasar. En cuanto a Agustín, no tarda en increpar tanto a Claudia como a Carmen por su acusación. Este es el motivo por el que Tasio no duda un solo segundo en pedir una serie de explicaciones a su mujer.

Luis ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una propuesta a la junta directiva. Lo que no esperaba es que no fuera a ser tan bien recibida por todos. Ernesto da el paso de invitar a Gema a un concierto y ella no tarda en aceptar. Sara está organizando su viaje a Sevilla mientras Mateo regresa como sacerdote y se reencuentra con Claudia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.