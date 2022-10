Steisy, destrozada ante las palabras de Pablo Pisa en ‘Pesadilla en el paraíso’

Pablo Pisa visitó este domingo la granja de Pesadilla en el Paraíso para reencontrarse con su pareja, Steisy. No obstante, antes de reunirse con ella, pudo ver las últimas imágenes de la concursante con Dani García, con el que la joven lleva tonteando varias semanas.

«No me hace gracia la tontería esta que tiene con Dani. No me gusta, solo le pedí eso antes de entrar. Me siento vacilado y me da pena. Creo que Dani ha entrado a hacer su concurso y hacer lo que ha hecho en televisión que es romper parejas y buscar una carpeta, es su contenido. Y lo que me da rabia es que mi pareja le siga el rollo. A Patri le gusta Dani, sí, pero a Dani no le gusta ella», le dijo Pablo Pisa a Lara Álvarez.

«Me parece muy sucio… Me da vergüenza, rabia y no me lo merezco. Se escudan en la broma para hacer lo que les da la gana, me está faltando el respeto los dos», añadió visiblemente destrozado.

Steisy se derrumba ante las palabras de Pablo, no se esperaba esta reacción de su novio 💔 🌾 #PesadillaDebate5

🔵 https://t.co/XoOEwFss3E pic.twitter.com/e2ciSzj9dO — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 9, 2022

«Es vergonzoso porque él es mi amigo y ella porque es mi novia. Me siento como un estúpido aquí sentado ahora mismo. Con la pareja de un amigo estas tonterías no se hacen, soy su colega y estas tonterías no las comparto», dijo Pablo Pisa sobre la actitud de Dani con su novia.

Tras reencontrarse con Steisy, Pablo fue muy claro: «Te pedí una cosa y te la has pasado por el forro. Estoy jodido, Patri, esos comentarios sobran, esos masajes, esos besos pasan de los límites. Me he sentido vacilado por mi novia y mi amigo. Quiero que me respetes como pareja. Yo estoy locamente enamorado de ti, pero quiero saber qué piensas de mí».

Después de escucharle, Steisy no podía parar de llorar y tuvo un ataque de nervios. «Aquí psicológicamente necesito a una persona como tú», le dijo a Pablo insistiendo en que Dani es tan solo un amigo y que ella solo tiene ojos para él, prometiendo que va a frenar el tonteo que ambos tienen.