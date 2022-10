‘Pesadilla en el paraíso’: el inesperado consejo de Carmen Bazán a Víctor Janeiro

El pasado domingo 9 de octubre Carmen Bazán volvía a aparecer en un plató después de mucho tiempo. La matriarca del clan Janeiro se encontraba alejada de la vida pública dedicándose únicamente a su casa y a su familia. En cambio ahora ha decidido acudir a televisión por un entrañable motivo: ver a su hijo Víctor Janeiro. Víctor actualmente se encuentra concursando en Pesadilla en el paraíso.

Carmen Bazán desapareció de todos los focos de la noche a la mañana tras la muerte de su marido Humberto Janeiro. Por eso, su hijo Víctor se llenaba de lágrimas y se ponía de rodillas al verla, debido a la sorpresa. El concursante estaba atravesando por un momento duro en el programa debido a estar separado de su familia. “Mi campeón. No me llores que vengo a darte ánimos. Tienes una familia inmejorable, unos niños que son un encanto, una mujer que es un diez, unos suegros, tus hermanos, tus cuñadas, tus amigos… Estamos todos contigo”, ha dicho la matriarca mientras se emocionaba también.

Así ha sido el emocionante reencuentro entre Víctor Janeiro y su madre 🥺 🌾 #PesadillaDebate5

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/QAwdu0orsU — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 9, 2022

Madre e hijo están muy unidos y, tras la operación de cadera de Carmen, ha sido su hijo Víctor el que le proporcionaba la mayoría de cuidados. “Sigue adelante, para atrás ni para coger impulso. Me gusta lo que estás haciendo, no te metas en peleas. El mejor consejo que te doy es que no estés ni con unos ni con otros, son todos fenomenales y todos son compañeros. Tú cómo eres, trabajador porque su padre te enseñó a trabajar mucho… Te admiramos y queremos, sigue adelante, es lo único que te deseo”, añadía Carmen Bazán recordando a su marido fallecido y padre de sus hijos.

Víctor Janeiro no lo estaba pasando demasiado bien en Pesadilla en el paraíso. A echar de menos a su familia se le unía que no se siente cómodo con los conflictos que caracterizan al reality. Sin embargo, su madre ha conseguido infundirle algo de energía y ánimos perdidos: “Me voy con la tranquilidad de que estás bien”.

Por si fuera poco, Carmen Bazán ha hecho algo muy de madre: llevar táperes de comida para Víctor y todos los concursantes. Un bonito gesto por parte de la matriarca del clan Janeiro.