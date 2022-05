Esta semana ha sido una de las más completas en ‘Sálvame’. Durante todos estos días, los colaboradores no han dudado en tratar ciertos temas de la actualidad del corazón. Cuando la entrega del pasado viernes estaba llegando a su fin, quisieron salir del plató bailando la sintonía del programa de Sonsoles Ónega para celebrar que “ya son las ocho”.

Terelu Campos, por su parte, no dudó en aprovechar la ocasión para bromear al respecto: “Lo que está pasando es que no se pueden sentar, están reventados de ayer. No llegas nunca a las ocho de la tarde Sonsoles, hija de mi vida, llega ya de una vez”. La presentadora de ‘Ya son las ocho’ no pudo evitar aplaudir la vitalidad y el buen rollo que desprendían sus compañeros de ‘Sálvame’.

Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la caída de Chelo García Cortés del pasado miércoles nada más comenzar la ‘Sálvame Fashion Week’, Sonsoles Ónega dio un gran susto a sus espectadores. Nada más entrar al plató del programa que presenta, se tropezó. Hasta tal punto de perder uno de sus zapatos.

La accidentada entrada de Sonsoles Ónega en el plató de #YaSonLasOcho26M: «Me mató» https://t.co/FhRFN4qvBP — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 26, 2022

“¡Qué me mato!”, exclamó entre risas. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: “Esto es muy fuerte, de verdad, como Chelo García Cortés”. Verónica Dulanto fue la siguiente en hablar, tras este pequeño percance: “Te han puesto trampas por el plató”. Lo que nadie esperaba es que Sonsoles Ónega fuera a hacer el siguiente comentario: “Es la maldición de ‘Sálvame’”.

Y es que debemos recordar que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez no está pasando por su mejor momento en ese sentido. Hace unas cuantas semanas, Belén Esteban sufrió un accidente en directo por el que se fracturó la tibia y el peroné. Días más tarde, Lydia Lozano fue víctima de un accidente doméstico por el que se rompió el radio.

Cuando parecía que había llegado la calma, Chelo García Cortés sufrió una caída en pleno directo durante la celebración de la ‘Sálvame Fashion Week’. La colaboradora se fracturó el radio y, como ocurrió con su compañera Belén Esteban, tendrá que pasar por quirófano para acelerar su recuperación. Afortunadamente, ¡lo de Sonsoles Ónega quedó en un susto!