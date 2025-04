Sonsoles Ónega paraliza ‘Y ahora Sonsoles’ para dirigirse a un colaborador: «Es que eres un guarro»

Sonsoles Ónega sigue conduciendo el magazine líder de las tardes, como es Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3. La presentadora ha vuelto a demostrar que no tiene ningún problema en poner en aprietos a sus colaboradores, a los que no duda en llamar la atención en mitad del programa, como pasó hace tan sólo unos días. Parece que la limpieza y la higiene es un tema recurrente en el plató, aunque esta vez ha sido el periodista Nacho Gay el que ha tenido que sufrir las consecuencias de que el equipo y la presentadora hayan querido gastarle una broma y ponerle la cara colorada ante las cámaras.

El colaborador llegó a decir que no tiene ni idea de limpiar y que pocas veces lo hace en su casa, una frase que la dirección se ha apuntado para darle un escarmiento y provocar que cambie esa actitud. La conductora estaba dando paso a un tema sobre Rebeca Loos, la ex niñera de los Beckham, que tuvo una aventura con el futbolista y casi acaba con el matrimonio entre el ex futbolista y la cantante (ahora convertida en diseñadora de moda). Debían hablar de una reciente entrevista que la británica ha concedido en un medio australiano, pero lo ha parado todo para cambiar de tema por completo.

Sin dar ninguna explicación, Sonsoles se ha levantado de su silla y ha llevado a Gay hasta otra parte del plató al grito de «ay, ay, ay». Nadie, ni sus compañeros ni los espectadores, estaban entendiendo nada, pero a los pocos segundos llegaban ante una mesa llena de suciedad con papeles, pieles de frutas y café derramado por toda su superficie.

«Es que eres un guarro», le reprochaba Sonsoles a un Nacho Gay que no estaba entendiendo nada: «¿Pero qué cojon**?». Mientras, un miembro del equipo aparecía de detrás de las cámaras para darle un trapo y un producto de limpieza, momento en el que se ha dado cuenta de qué iba toda esta encerrona.

«¿Esto lo he hecho yo?», ha preguntado antes de que su compañera explicase que se trataba de un escarmiento por decir que no había cogido «nunca una bayeta». El periodista ha tratado de defenderse, aunque es cierto que minutos antes lo había dicho ante las cámaras: «No he dicho eso, no manipules mis palabras. He dicho que no se me da bien limpiar».

«Lo voy a hacer por ti y porque sobre todo porque se me acaba el contrato en tres o cuatro meses», decía entre risas. «¿Ves?, me pasa como en casa, se me quedan las marcas. No tengo mucho arte», se ha excusado después de demostrar que mucha práctica limpiando no tiene.

Animada por Sonsoles, una señora del público no ha podido aguantarse y ha salido al plató para enseñarle la técnica. «Lo está extendiendo cada vez más», ha dicho horrorizada al ver lo mal que lo estaba haciendo. Mientras, el programa ha dado paso al vídeo que habían anunciado de Loos, tiempo que Nacho ha podido aprovechar para seguir los consejos de la espectadora y dejarlo todo un poco más ordenado.

De vuelta al plató, el periodista remataba la faena tirando la bayeta al suelo y utilizándola a modo de fregona con los pies, levantando las risas de todo el público. «Eso es una cochinada, lo está rematando», le echaba en cara la mujer. «Madre mía. Yo, a mi casa no le invito», le ha dicho, pero no ha terminado ahí la bronca.

Preguntada por el veredicto que le daba, ella se despachaba sin problemas con el periodista. «Ya tienes una edad y si encima estás independizado» (…) «Eso lo hacéis los hombres, lo hacéis para que no se os mande limpiar», ha rematado la espectadora.

Pero no han terminado ahí las broncas, porque de vuelta al set de la tertulia de corazón, Pilar Vidal ha aprovechado para echarle un rapapolvo. «Lamentable, vergonzoso. No creo que tu madre esté orgullosa en este momento, porque la acabas de dejar en ridículo. Mi hijo sabe hacer todo y tiene 19 años», le ha dicho para rematar.