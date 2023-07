Sonsoles Ónega, protagonista por su curiosa reacción a las últimas noticias sobre Bertín Osborne

La noticia de la futura paternidad de Bertín Osborne ha revolucionado los programas del corazón de nuestro país. Una noticia a la que reaccionaron en el programa de Sonsoles Ónega, y tras los últimos acontecimientos, continúa siendo uno de los temas más comentados.

Tras una semana en la que no se ha hablado de otra cosa, la revista Lecturas este miércoles lanzaba una exclusiva de Chabeli Navarro, en la que la joven aseguraba haberse quedado embarazada del cantante. Una noticia que revolucionó aún más tanto a los programas del corazón como a las redes sociales.

«Bertín me convenció para abortar. Mi decisión la tomé sin estar muy segura. Aborté estando de once semanas, casi al límite del plazo. Me arrepiento muchísimo, pero me sentía sola. Tenía miedo», dice Chabeli en su entrevista con la citada revista.

Conectamos con @Pablo_deMiguel desde el lugar donde trabaja de Chábeli. La 'influencer' sevillana ha asegurado que se estuvo embarazada de Bertín Osborne.

Directo

El presentador negó que esta información sea cierta y asegura que tomará medidas legales contra todos los que sigan publicando calumnias: «En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas», se puede leer en el comunicado de su despacho de abogados.

Además de tratar este tema con seriedad, en el programa Y ahora Sonsoles también hubo tiempo para realizar alguna broma respecto a la fertilidad de Bertín Osborne. Una de ellas fue Sonsoles Ónega quien no dudó en utilizar polémica y famosa frase de Ortega Cano: «Se llama semen de fuerza».

Con esta frase, la presentadora del programa de Antena 3 intentaba rebajar el nivel de tensión de la tertulia del programa y se atrevía a decir lo que muchos de los colaboradores no se atrevían a decir: «Estábamos todos pensándolo y aguantando», exclamó.