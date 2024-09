Un soltero de ‘First Dates’ impacta ante las críticas a su cita: «Es clásica, normal y bajita»

Una noche más, First Dates regresó al prime time de Cuatro con el objetivo de seguir ayudando a sus solteros a encontrar el amor. Una aventura televisiva donde dos participantes que no se conocen de nada tienen una cita. Eso sí, antes de ello han realizado un test de compatibilidad para poner a prueba sus gustos o aficiones. Un encuentro donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Begoña. La soltera, de 49 años, se presentó como una mujer aficionada a la poesía, a los viajes, a la meditación y a la vida sana. Por otro lado, en el ámbito amoroso no ha tenido mucha suerte, aunque ha tenido dos relaciones estables.

«Creo en el amor por encima de todo», dijo en su presentación. Asimismo, confesó que su hombre ideal debía de ser «deportista, enérgico y con sentido del humor». Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Pablo, un soltero, de 52 años, que se presentó como una persona «extremadamente sensible, divertida y fiel». Sin embargo, poco tardaron en darse cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. «No me ha entrado por los ojos, su físico no me ha gustado», confesó el soltero con disgusto. El participante llegó al formato con una larga lista de requisitos en cuanto al físico de su futura cita, y, por lo que parece, Begoña no cumplió ninguno de ellos.

«Es muy clásica vistiendo, bajita para mí, menudita. Me gustan más altas, con un look más desenfadado, voluptuosa también», confesó al equipo de Cuatro. Pablo estaba muy desilusionado con la elección de su cita de First Dates. De hecho, durante los primeros minutos, no pudo casi articular palabra con ella.

Pablo en First Dates sobre su cita: «Me ha parecido una chica normal y corriente»

Afortunadamente, Begoña supo romper el hielo e iniciar una conversación. Asimismo, y a pesar de todo, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde ambos confesaron ser padre de dos niños. «Que tenga dos hijos me ha parecido algo bueno porque sé por qué líneas se mueve, que tiene que dedicarles tiempo. Me ha parecido interesante», opinó la comensal.

Pero, por mucho que lo intentaba, Pablo no podía evitar pensar que Begoña no era su tipo de mujer. «Me ha parecido una chica normal y corriente, pero no me ha impactado», afirmó. Por otro lado, el participante le contó que llevaba dos años divorciado. La soltera, por su parte, le dijo que llevaba sola siete años.

«Aburren, yo prefiero quedadas para ir a diferentes sitios y hacer actividades, como senderismo o montar en bicicleta», desvelaba sobre las apps de citas. Posteriormente, antes de dar paso a la decisión final de First Dates, el equipo de Cuatro sorprendió a Begoña con una tarta por su cumpleaños.

«Ha sido un momento muy especial que voy a recordar toda la vida porque para mí son importantes estos gestos de cariño», dijo ella. Al final, al concluir el encuentro, los solteros coincidían en sus impresiones y se rechazaban mutuamente.