First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante un proyecto que no deja indiferente a nadie, sobre todo porque cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión. El pasado lunes 21 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de conocer a Manuel, un divorciado de 58 años que se consideraba un hombre «tradicional» que quería encontrar a una mujer que se comportase como una «dama» pero que, a su vez, fuese una «hembra»: «Soy muy tradicional en el amor. Creo que hay un momento en que hay una dama y un caballero, y un momento en que hay dos animales, un macho y una hembra».

Y añade: «Eso tiene que ser así, y el macho tiene que proteger la guarida sí o sí». Es consciente de que su pensamiento puede chocar frontalmente con diversas corrientes que existen en la actualidad, pero le da exactamente igual: «¿Qué me quieren llamar machista por eso? Bueno, que me llamen machista, pero a ver quién me lleva la contraria y me dice que es mentira». Por si fuera poco, Manuel fue más allá: “A una mujer le gusta un hombre al lado, no un tío con las piernas afeitadas”. Su cita para esa noche era Mariluz, una divorciada de 56 años que llegaba al programa con ganas de enamorarse. Nada más verla, el comensal no pudo evitar hacer el siguiente comentario con Matías Roure: «Joder, ¡qué rubia!». Ante las cámaras del equipo, se sinceró aún más: «No veo mucho de lejos… Pero ver el bulto, ese rubio con esas piernas y ese porte de mujer elegante… ¡Madre mía!».

«El termostato cuando esa mujer entró por la puerta a mí se me ha subido», reconoció Manuel. Mariluz, por su parte, tuvo una primera impresión completamente diferente: «Es un hombre elegante y con porte, pero no me transmite», reconoció. Él, por su parte, seguía fascinado por ella y así se lo hacía saber al equipo: «Esta mujer es una caja de gambas, es todo pata. Hija mía, eso no se ve todos los días con 58 años. Es una mujer guapísima, coño».

El soltero no dudó en intentar impresionar a Mariluz con halagos: «Me pones nervioso. Eres una chica seductora de ojos preciosos. Espero verte los días tristes, los días alegres… (…) Si te hago una foto y se la mando a mis hermanas, me preguntarán a quién he sobornado». La soltera no pudo evitar reír de forma incómoda: «Le quedará la esperanza al hombre, es lo último que se pierde», alcanzó a decir ante las cámaras del dating show.

Él, ajeno a lo que pensaba Mariluz, continuaba con su intención de conquistarla: «Has puesto el listón bastante alto, eres muy linda. Aparte, me gusta la mujer con temperamento, y yo creo que lo tienes. Me encanta. Es que me pierde, es que me pone cuando veo que tiene genio, pienso que ese toro es mío». Por si fuera poco, durante un baile romántico que propuso el equipo de First Dates, ella no dudó en rechazar los besos del soltero.

A pesar de todo, en la decisión final, Manuel se mostró dispuesto a tener una segunda cita con ella. Mariluz, en cambio, confirmó que no estaba dispuesta a dar ese paso: «Yo no he sentido lo que tenía que sentir y me sabe mal, porque es un hombre de diez, bien plantado y educado. Y me he reído, pero no siento. Te deseo de corazón que encuentres lo que buscas».