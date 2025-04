No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que el equipo hace un trabajo excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado lunes 21 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que tuvimos la oportunidad de conocer a Francisco, un pintor jubilado de 69 años que reconoció sentirse «como una persona de 45 años». Lejos de que todo quede ahí, el soltero no tuvo reparos a la hora de confesar a Carlos Sobera que se consideraba «rockero hasta la muerte». Además, desveló al presentador por qué había acudido al programa: no le había ido muy bien en sus relaciones. «Mi primera mujer murió y, la segunda, me dejó después de 11 años juntos», reconoció.

Su cita para esa noche era Reme, una mujer diez años más joven que Francisco. Entre otras tantas cuestiones, la comensal consiguió dejar sin palabras al equipo con una inesperada confesión sexual: «Llevo sin tener sexo 17 años, aunque me considero muy fogosa si un hombre me atrae mucho», reconoció. Una vez intercambiaron las primeras palabras en la barra del restaurante más famoso de la televisión, Carlos Sobera decidió acompañar a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue en ese momento cuando Reme quiso arrojar mucha más luz sobre el tema de la cantidad de años que lleva sin tener sexo. Algo que, como no podía ser de otra manera, dejó completamente sin palabras a Francisco. «Nadie se lo cree, pero yo me he dedicado a mi restaurante y a criar a mi hija», confesó la soltera tras hablar de su abstinencia sexual.

Fue entonces cuando el pintor aprovechó para hacerle saber que, a pesar de su edad, no tenía mucha experiencia en el amor: «Tampoco he tenido muchas parejas. Soy viudo y divorciado», confesó. Ante las cámaras de First Dates, ella fue completamente honesta respecto a su cita: «En las ideas que tenemos congeniamos perfectamente».

Todo fue más allá cuando vio que Francisco tenía las uñas pintadas: «¿Eres rockero o hippie?», preguntó. Él, como era de esperar, no tardó en responder: «En mi juventud me gustaba mucho el rock. Estaba loco con las motos, pero me deshice de la que tenía. Las uñas me gusta pintármelas». Reme no tardó en compartir con su cita lo que pensaba sobre él: «Se te ve buena persona y sincera, como yo», a lo que él respondió de la siguiente manera: «Es lo que me gusta a mí, ser buena persona».

Después de cenar, los solteros pasaron al fotomatón, pero ninguno quiso besarse para inmortalizar esa imagen. En la decisión final de First Dates, los espectadores se vieron sorprendidos con la decisión de Reme, al no querer tener una segunda cita con Francisco: «Lo que veo es que tengo otro prototipo de hombre. Quiero ser tu amiga, si quieres nos damos el teléfono, pero para quedar porque a mí no me gusta engañar a nadie. Me ha faltado chispa». ¡No triunfó el amor!