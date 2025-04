No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un excepcional equipo a sus espaldas. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. Recientemente, en una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Mariano. El argentino, nada más entrar al restaurante, se tropezó con la alfombra, por lo que Carlos Sobera se vio obligado a ayudarle. Antes de pedir una bebida a Matías Roure en la barra, Mariano se sinceró sobre su país de origen: «Creo que es muy difícil que un argentino te disguste». Como no podía ser de otra manera, el presentador quiso saber cuáles eran sus aficiones.

El soltero no tardó en responder: «Soy piloto porque me gusta mucho volar. También juego al tenis, corro, hago natación, algo de bicicleta…» Entre otras tantas cuestiones, confesó que, aunque no se consideraba pijo, «sí tengo gustos caros». Y añadió: «Me encanta salir y viajar, algo que me supone un problema a la hora de conocer el amor». Su cita para esa noche era Sandra que, desde el principio, no dudó un solo segundo en dejar muy claro cuáles eran sus condiciones: «Para mí el tamaño es muy importante. Yo lo tengo que preguntar, ya me pasó que le tuve que decir a uno: ‘Mira, súbete los pantalones’. Le mandé a casa», confesó la soltera valenciana. La primera impresión de ambos fue bastante dispar. «Le daría un ocho o un nueve, la verdad es que muy bien», comentó Mariano a las cámaras del equipo de First Dates, mientras ella compartía una opinión muy diferente.

«A priori no es mi tipo, su forma de vestir es muy pija», reconoció la comensal. Tras intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera acompañó a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. De esta forma, comenzaron a hablar de sus vidas para ver si encontraban alguna que otra cosa en común.

Fue entonces cuando el argentino acabó percatándose de que Sandra no le quitaba el ojo en ningún momento: «No es incómodo, pero noto que me está observando y cualquier micromovimiento que yo hago, ella lo ve como una señal… Y no es necesariamente eso», comentó ante las cámaras del equipo del dating show.

Durante la cena, los solteros decidieron hablar sobre sexo. Fue entonces cuando la opinión de la soltera sobre el argentino cambió de forma radical, y todo por su excesiva sinceridad a la hora de tratar este asunto: «Lo que vi al principio y lo que he visto cuando se ha abierto con el tema sexual… Era una persona totalmente diferente a lo que pensé al comienzo de la cita». Aun así, Mariano se disgustó mucho al descubrir que Sandra era fumadora, ya que era algo que no le gustaba.

A pesar de todo, en la decisión final de First Dates, los espectadores fueron testigos de cómo la valenciana se mostró dispuesta a tener una segunda cita con él: «Me parece un hombre chachi. Creo que pueden salir cosas muy guays de todo esto». El argentino, aunque reconoció que tuvo sus dudas al comenzar la velada, «con el transcurrir de la charla me di cuenta de que querría volver a quedar». ¡El amor triunfó!