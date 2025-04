First Dates, poco a poco y con el paso de los meses y de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante un programa que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No deja indiferente a nadie! El pasado miércoles 23 de abril, los espectadores de First Dates pudieron disfrutar de una nueva entrega en Cuatro, en la que tuvieron la oportunidad de conocer a Lucía, una cocinera de 22 años que llegaba desde Madrid. Entre otras tantas cuestiones, no dudó en definirse como una mujer creyente en el amor y tremendamente impulsiva: «Cuando sientes algo, lo tienes que hacer. Es el momento indicado». Además, reconoció que le apasionaba la lectura: «He empezado a escribir mi primer libro. Es fantasía épica y es el primero de una saga».

Lucía confesó cómo quería que fuese su cita: «Empática, inteligente, con metas en la vida, amante de los animales, deportista y que tenga buena relación con su familia y amigos». Su cita para esa noche era Ignacio, un vigilante de 21 años que llegaba desde Madrid. Su primera impresión de Lucía fue excepcional: «Me ha gustado. Es guapa de cara, viste bien y tiene buen cuerpo». La soltera, en cambio, tuvo un pensamiento completamente contrario: «No me ha gustado mucho. La perilla que tiene no me ha gustado nada, y la altura tampoco». Y añadió: «Para mí es un requisito muy básico, y si no me sacas más de media cabeza…» Poco después, Carlos Sobera acompañó a ambos hasta la mesa que tenían reservada para la ocasión, donde empezaron a hablar de sus vidas. Fue entonces cuando no tardaron en encontrar la primera de las diferencias entre ellos, la fiesta.

«Yo soy muy fiestero si no tengo una relación, y estoy con mis amigos y puedo hacer lo que quiera», comentó Ignacio, y fue más allá: «Si tengo una relación, me centro más en ella que en salir de fiesta». A ella, en cambio, no le fascinaba la vida nocturna. Eso sí, le hizo saber que le encantaba leer y que era capaz de leer un libro de 1.000 páginas en un día.

Algo que le distanciaba, aún más, de Ignacio: «Yo no leo. Si leo es algo relacionado con el deporte». Ella, en cambio, se sintió indignada ante la reacción del soltero, puesto que no era la que esperaba: «Que no sepa entender la manera en la que a mí me fascinan los libros no me ha gustado», confesó Lucía ante las cámaras del equipo de First Dates.

Lejos de que todo quede ahí, Ignacio aseguró que su forma de comportarse en el amor dependía de sus parejas: «Si ellas son cariñosas, yo igual, pero si no soy muy frío». La soltera no daba crédito a lo que acababa de escuchar: «Que tu comportamiento dependa del otro no me ha gustado. Es de tener cero personalidad».

Por si fuera poco, tampoco coincidían en planes de futuro. Ella estaba segura de que quería formar una familia antes de cumplir 30 años, mientras él se negaba a dar ese paso antes de los 35 años: «No tengo la cabeza ahora para ser padre, soy muy joven. Me lo planteo en un tiempo muy lejano», reconoció.

La cosa se complicó aún más cuando Ignacio confesó haber tenido un affaire con la amiga de su ex pareja: «Ella estuvo con mi amigo», intentó justificar, pero la soltera era incapaz de entender que fuese capaz de hacer algo así. «Eso es actuar por venganza. Anda que no hay gente en el mundo que tienes que ir con la amiga de tu ex…» El soltero fue más allá: «Tampoco eran tan amigas». Como era de esperar, en la decisión final de First Dates, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro.