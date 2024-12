Un soltero de ‘First Dates’ deja a su cita sin palabras: «¿Sabes lo que es la carretilla»

El equipo de First Dates ha dado la bienvenida por todo lo alto al mes de diciembre. Cada vez son más las personas que desean pasar las próximas festividades navideñas en compañía, por lo que han sido muchas las citas que se han llevado a cabo en el restaurante del amor. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la protagonizada por Pilar y Daybert. La soltera madrileña, de 19 años, es estudiante de psicología y acudió al programa con el objetivo de encontrar a un hombre diferente. Considera que los chicos de su edad no son educados, ni atentos, ni cariñosos. Por ello, acudió al equipo de Cuatro para que la ayudasen a encontrar al hombre de su vida.

Pilar explicó que le gustaría encontrar a un chico alto, latino, moreno y tatuado. No busca «nada serio», pero tampoco le diría que no al amor. «Como tampoco tengo prisa, busco a uno que se adapte muy bien a lo que busco», confesó. Fue entonces cuando, minutos después, el programa le presentó a su cita, Daybert. El soltero tiene 20 años, es modelo y piloto privado. La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, la atracción fue tal que no pudieron evitar ponerse nerviosos al hablar con el otro.

Daybert no tuvo reparos en dejarle claro a Pilar que le gustaba. Pero, sus indirectas no fueron captadas por la joven debido a su nerviosismo. «Creo que estaba ligando conmigo, creo que le he gustado», opinó ella en uno de los totales. De esta manera, poco a poco, los participantes han ido hablando de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

Pero, Pilar tenía muy claro lo que quería saber de su cita. «En la segunda cita lo primero que le voy a preguntar es cuánto le mide. Mis amigas necesitan saberlo y todo el mundo necesita saberlo, el tamaño es muy importante», dijo en privado. Asimismo, la complicidad entre ambos ha ido avanzando y los jóvenes han hablado del número de veces que les gusta mantener relaciones sexuales en una noche.

«Tres, básico sí», ha confesado Daybert. Ella, por su parte, ha ido más lejos. «Me gusta mucho, tres mínimo, a ver si voy a parecer ninfómana», señaló con humor. Tras ellos, los participantes se animaron a responder algunas de las preguntas planteadas por el formato de citas a ciegas.

Daybert le cuenta a Pilar su secreto

«¿Qué postura sexual te vuelve loco?», preguntó, entre risas, Pilar. «¿Sabes cuál es la carretilla?», le preguntó el soltero. Una cuestión que dejó a la joven completamente desconcertada. «Explícala», espetó ella. «No me la imagino, pero vale. Yo soy más tradicional. A mí me gusta a 4», agregó.

«Cuando hago la carretilla, las mujeres dicen que mi p*** cumple muy bien con el trabajo de esa carretilla», le dijo el venezolano. Luego, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro. «Creo que podríamos llevarnos bien y podemos hablar más», le dijo Pilar a Daybert. Por su parte, el soltero no pudo estar más de acuerdo con su cita. «Me llamó mucho la atención, es muy guay y muy linda, la verdad», confesó.