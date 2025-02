No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. El pasado jueves 27 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que tuvimos la oportunidad de conocer a Juan, un soltero de 59 que era relaciones públicas en Cambrils (Tarragona). No tardó en reconocer que llegaba al restaurante con muy pocas ganas de celebrar el carnaval: «Es la época en la que toda la gente reprimida puede sacar la tontería que lleva dentro». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Yo, como la saco durante todo el año, es lo que menos me apetece».

Por si fuera poco, el comensal reconoció que se consideraba como un hombre absolutamente espiritual: «Para mí la religión es el parvulario de la espiritualidad. Yo ya he pasado eso, estoy en otro nivel. He estado en la India, he estudiado religiones comparadas y de todo». Es más, dejó impresionado a Carlos Sobera con el detalle que había llevado para su cita, puesto que se trataba de nada más y nada menos que un molinillo de cuentas tibetano: «Dentro hay un pergamino con oraciones que se van mandando al universo». Además, aprovechó la ocasión para confesar lo siguiente: «He hecho un montón de cosas, he sido drag queen, he estado en la brigada paracaidista, me querían meter a cura, ahora soy relaciones públicas. Siempre me ha gustado descubrir cosas nuevas». Si hay algo que tiene claro es que le fascina vivir la vida.

Su cita para esa noche fue Alfonso, un dinamizador de eventos que venía desde Valls (Tarragona). Entre otras tantas cuestiones, reconoció que no había tenido una vida fácil: «Empecé intentándome convencer de que mi abuela tenía razón de que eso de la homosexualidad se curaba. Y me casé con mi mejor amiga y tuve dos hijos con ella. Estuvimos juntos doce años».

Y fue más allá: «Llegó un momento que me miré al espejo y no me reconocí. No sabía quién era». Fue entonces cuando optó por cortar por lo sano para poder disfrutar, de una vez por todas, de la vida. Poco después de la presentación, Alfonso se quedó desubicado al ver a su cita meditando con su molinillo de cuentas tibetano: «Acabo de flipar. Sé que es feo decir esto, pero no me ponen nada los gordos, para gordo ya estoy yo. ¿Qué he hecho yo mal en otra vida? Lo he flipado».

Poco después, ambos se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando los dos solteros decidieron hablar de sus experiencias en el amor y cómo tuvieron que hacer frente a diferentes y complejas situaciones para poder aceptarse a sí mismos. «Me llaman ‘la corcho’ porque no hay quien me hunda. Tampoco me quejo, la vida no ha sido fácil… Pero he aprendido mucho», reconoció Juan.

En la recta final de la cita, los comensales pusieron rumbo al reservado de First Dates en busca de intimidad, aunque lo cierto es que trataban de evitar tener cualquier tipo de contacto físico. De hecho, Alfonso hizo la siguiente confesión ante las cámaras del equipo del programa: «Es encantador, pero no me pone». En la decisión final no hubo sorpresas, ya que ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro al no haber sentido ningún tipo de conexión.