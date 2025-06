Un carnicero avisa del error que cometemos al conservar el chuletón en la nevera: pide que no lo volvamos a hacer

Cometemos un error para conservar el chuletón en la nevera en unos días en los que todo puede ser posible, según advierten determinados elementos que pueden ser claves. Por lo que, tenemos por delante una serie de elementos que serán claves por lo que, tenemos por momento. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos serán los que marcarán un antes y un después. De la manera de algunos detalles que hasta la fecha puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Un carnicero nos avisa de un importante error

No debemos volver a hacer esto con un chuletón

Sacar de la nevera el chuletón antes de lo esperado es algo que deberíamos hacer para conseguir que nos quede bien cocinado. Algo que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta y puede ser esencial. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un importante cambio de ciclo.

Tal y como nos informa este experto: «Ese frío tan fuerte que tiene dentro, a un calor de impacto hace que la carne quede dura, y nosotros no queremos que quede dura». Llega un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque unas jornadas cargadas de actividad en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la carnicería Victor Salvo nos dicen que debemos seguir una serie de pasos para conseguir que nuestro chuletón en estos días que tenemos por delante.

Temperatura. Como primero de los factores de conservación del chuletón, encontramos la temperatura de la nevera. El chuletón, al ser carne de vacuno, debe mantener una temperatura interior de al menos 4ºC para conservar todas sus propiedades a la perfección y asegurar que está en perfectas condiciones.

Tiempo. Otro de los factores que condiciona las propiedades del chuletón es el tiempo que puede estar almacenado en un frigorífico. El chuletón fresco podrá guardarse de 5 a 6 días en la nevera si se encuentra envasado al vacío y de 2 a 3 días si se encuentra únicamente envuelto en papel o cubierto con film. No es recomendable guardarlo en la nevera más de ese tiempo sin consumir ya que, aunque se encuentre refrigerado, el ambiente de la nevera y las partículas tóxicas pueden afectar a su conservación.

Recomendaciones del carnicero. Otro de los factores fundamentales de la conservación del chuletón en casa es seguir las recomendaciones de tu carnicero de confianza. Si compras chuletón online, en la ficha del producto debería incluir consejos para la conservación del chuletón en tu hogar. Si realizas la compra in situ, puedes preguntarle a tu carnicero que te aconseje lo mejor para conservar todas las propiedades de la carne.

Además, en este blog también nos explica los peligros de este tipo de carne mal conservada: «Una mala conservación de cualquier tipo de carne, así como del chuletón, podría llevar a que estas derivasen a un mal estado y a un peligro para la ingesta. Microorganismos, toxinas o mohos que haya en la nevera son los principales peligros que amenazan una mala conservación de la carne».