El pasado jueves 21 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Una noche más, Carlos Sobera y el resto del equipo recibieron a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue Aníbal.

El soltero, que trabaja como programador, se definía como alguien que le apasionaba «probar cosas nuevas». Por si fuera poco, confirmó que era bisexual y que su objetivo esa noche era encontrar a una que tuviera «sentido del humor y que sea activa». Aníbal confesó que, últimamente, había tenido más citas con chicos por lo que en First Dates quería conocer a una mujer: «Los hombres apestamos, no merecemos la pena».

Su cita para esa noche fue Claudia, una joven estudiante de peluquería de 21 años que, como él, también era bisexual. Entre otras cuestiones, la comensal reconoció que, para ella, los cambios de looks son una forma perfecta para cambiar etapas y, por ende, dar por comenzados nuevos ciclos en la vida: «Cada vez que me rompen el corazón es un cambio de look nuevo». Además, confesó qué buscaba en el programa: «Me gustan más tatuados que yo, con pelito corto y más musculosos».

Una vez se conocieron, pasaron a la mesa del restaurante para disfrutar de su cita. Los dos, aparentemente, tuvieron una gran conexión desde el principio, aunque bien es cierto que a Claudia había algo que no le terminaba de convencer: «No me gustan los chicos con pelo largo». Por si fuera poco, la comensal reconoció que, a pesar de que le había caído muy bien, no le había terminado de atraer: «Lo he visto muy afeminado, como un amigo gay».

Esto provocó que Claudia, en plena cena, pidió unos minutos para ir al baño y poder hablar con su amiga. Como no podía ser de otra manera, hablaron del pelo largo de Aníbal: «Le rapas cuando esté dormido». Éste, por su parte, reconoció que en sus planes estaba dejárselo crecer bastante más. En un momento dado, hubo otro punto que les separó por completo: el soltero reconoció que no tenía clara su orientación sexual. Claudia se sinceró al respecto: «Si dudas de tu género me echa para atrás».

Llegó el momento de la decisión final. El primero en dar a conocer su respuesta fue Aníbal que, sorprendentemente, quiso tener una segunda cita con Claudia. Entre otras cuestiones, porque le había parecido una chica «muy agradable y muy mona». Es más, él estaba convencido de que habían congeniado a la perfección. Eso no fue lo que pensó la soltera. Aunque sí coincidió en ese buen ambiente que se ha generado durante la cita, rechazó tener una segunda cita con él ya que le veía como un amigo. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!