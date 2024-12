Una soltera se sorprende con su cita de ‘First Dates’: «Te esperas sexo, drogas y rock and roll»

El pasado 25 de diciembre, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ser testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los grandes indispensables de Cuatro. Por ello, no podía faltar en Navidad. De esta manera, y vestidos como Papá Noel, el equipo del programa ha recibido a participantes como Cosmo e Yvonne. Ambos solteros son unos grandes apasionados de la música y acudieron al formato con el objetivo de encontrar a su media naranja. El soltero se presentó como un artista callejero que ha recorrido las calles de Barcelona al ritmo de su música.

Yvonne, por su parte, también está vinculada al mundo de la música. La soltera es una compositora irlandesa que decidió dejar su tierra natal para poder conocer a fondo la cultura española. Así pues, la primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada. De hecho, ambos no tuvieron reparos en manifestar la gran atracción física que habían sentido por el otro. Por ello, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta la mesa del restaurante.

Con el objetivo de conocerse mejor, los participantes hablaron de diversos temas. Pues, querían descubrir si compartían algún tipo de hobby o afición. Así pues, poco tardaron en saber su pasión en común por la música. Asimismo, entre tema y tema, Cosmo se sinceró con su cita y le confesó que es muy clásico en el amor y que suele ser tradicional con las mujeres.

«Me gusta cortejar a la mujer que me interesa, ir a su casa con una rosa y cuidar mucho los detalles. Tengo la tendencia a idealizar a la mujer que amo y la pongo en un pedestal. Amor incondicional», dijo. Una confesión con la que Yvonne no pudo evitar asombrarse. De hecho, en su pasado afirmó ser tan enamoradiza que compuso una canción dedicada a esa etapa de su vida.

Por lo tanto, y sin pensárselo dos veces, se animó a cantar el tema frente a todos los presentes en el restaurante de First Dates. Un gesto con el que dejó embelesado al soltero. «Tenía una cara muy bonita cuando le canté, vi que estaba disfrutando», señaló ella en uno de los totales.

Posteriormente, Yvonne le preguntaba a su acompañante si era de escribir canciones románticas. Pero, jamás se imaginó la respuesta que le daría su cita. «Muy pocas, me cuesta mucho escribir sobre estos temas porque son muy íntimos», dijo él.

«Tengo que estar muy preparado al tocar canciones de amor en directo porque me paro a llorar si pienso en un recuerdo triste», aseguraba. Unas declaraciones con las que dejaba a la comensal impactada, pues no se imaginaba algo así de un hombre con apariencia de rockero. «De alguien como él te esperas sexo, drogas y rock and roll», sentenció.