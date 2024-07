La emociones continúan en First Dates. El popular show de citas a ciegas ha abierto las puertas de su restaurante del amor con el objetivo de presentarle a la audiencia a sus nuevos participantes. De esta manera, el público ha tenido la oportunidad de conocer a solteros como David.

El participante de 23 años es un estudiante que ha confesado que le «gusta mucho el marujeo, conocer a gente. Saber quién ha dicho qué». Su estilo a la hora de vestir es muy cambiante y varía en función de cómo se siente. Asimismo, y ante ello, el joven ha confesado que la gente que lo conoce se sorprende cuando les dice que es heterosexual.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

David acudió a First Dates con el objetivo de encontrar a una persona interesada en el mundo artístico. Fue entonces cuando, y tras tener en cuenta sus intereses y gustos, el equipo del programa le presentó a Lorena, la mujer que se convertiría en su cita.

La joven de 21 años es una apasionada de la música y del maquillaje. Ella tiene también su propio estilo a la hora de vestir por lo que, nada más verse, ambos han conectado rápidamente. Por ello, y sin pensárselo dos veces, se trasladaron hasta la mesa del restaurante para conocerse mejor y tener más privacidad.

A nivel musical ambos han tenido mucho de qué hablar. David le ha contado a Lorena que tiene una banda de pop punk, dato que a ella le ha gustado. La participante, por su parte, le ha explicado que canta y toca la guitarra, pero lo de componer se le resiste un poquito.

El soltero le ha contado a su cita que su inspiración a la hora de componer llega cuando está triste. De hecho, tiene una broma con sus amigos respecto a eso. «David, vas al psicólogo y escribes una canción», confesó que le dicen. Un dato que a Lorena le ha gustado mucho, pues considera que es importante reconocer el problema para empezar a solucionarlo.

Lorena en First Dates: «Yo buscaba a alguien más masculino, por así decirlo»

Posteriormente, y hablando de moda y tintes de pelo, el soltero le contó que se había pensado mucho si elegir el outfit rosa que llevaba. Además, ambos han coincidido en que querían las mismas zapatillas de Hello Kitty que estaban de moda. Eso sí, este tema provocó que la comensal le revelase su opinión personal sobre David a los cámaras del programa.

«Yo buscaba otro tipo de relación. A un chico más masculino. No a ese típico amigo, muy amigo, que me llevaría de compras y le contaría mis cotilleos», señaló con desilusión. Por ello, en la decisión final de First Dates, la joven lo tuvo claro. Aunque David sí aceptó seguir conociéndola en una segunda cita, ella no opinó lo mismo.

«A mí me gustaría tener una segunda cita, pero como amigos. No he notado ese feeling de pareja. Yo buscaba a alguien más masculino, por así decirlo», le dijo. Una decisión que el participante no vio venir, y mucho menos el motivo de su rechazo. Pero, que aceptó con respeto.