Dicen que el que la sigue la consigue, y vaya si muchos de los solteros de First Dates tienen interiorizada dicha frase. Recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ver como Sara regresaba al formato para volver a probar suerte.

La soltera de 30 años sueña con encontrar al amor de su vida, pero el destino no se lo pone fácil. «Vuelvo al programa porque la primera cita que tuve fue muy bien, hubo mucho feeling, el chaval me cayó muy bien, pero luego había cosas, matices, que no me terminaban de gustar», explicó a las cámaras del programa.

La modelo y estudiante de psicología señaló que el aspecto físico es muy importante, pues es la carta de presentación de cada persona. «Me preocupo mucho por mi imagen y es algo que no me importa decir porque considero que el aspecto físico es importante de cara al exterior. Pero la opinión que los demás tengan de mí me da bastante igual. Me gusta sentirme bien conmigo misma», explicó.

De hecho, y como fiel amante de los retoques estéticos, Sara no tuvo ningún problema para enumerar los cambios que se han producido en su cuerpo. «Yo me hice: labios, rinoplastia, pecho, lipomarcación… Bueno, un poquito de todo», comenzó explicando. «Soy una persona sin término medio: o muy bien o, como se me tuerce el cable, apaga y vámonos. (…) Es que luego parezco bipolar porque se me pasa enseguida», agrega.

Respecto a lo que busca en un hombre, la soltera lo tiene claro. «Que sea fiel y que no me mienta. Aunque yo no tenga estereotipo, sí es verdad que lo primero que me llama es el aspecto físico», destacó. Fue entonces cuando Daniel, su cita, llegó al restaurante del amor.

Sara en First Dates: «Me gusta que me toquen la pierna… y el cuello»

«Me gusta cuidar el físico, la salud mental…», dijo el soltero de 34 años en su presentación. El primer encuentro entre los solteros no fue el deseado, pues la participante no pudo evitar manifestar su decepción respecto a la elección de su cita. «¡Ostras! Es que este chico no va nada conmigo. No me gustan calvos, no sé…», dijo.

A pesar de este mal comienzo, la velada fue transcurriendo positivamente. Asimismo, fueron tantas las cosas que tenían en común que, poco tardaron en empezar a hablar de temas más íntimos. «Me gusta que me toquen la pierna… y el cuello», afirmó Sara respecto a sus zonas erógenas. «Lo que me gusta del sexo es disfrutarlo y hacer disfrutar a la otra persona», comentó Daniel, por su parte.

La conexión entre la pareja de solteros era más que evidente, y ellos fueron conscientes de ello. Por lo tanto, cuando llegó el momento de la decisión final, no tuvieron dudas. Sara y Daniel manifestaron sus ganas de seguir conociéndose en una segunda cita. «Me gustaría volver a verle porque me ha transmitido mucho», sentenció la soltera.