First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que no solamente cuentan con un equipo excepcional, sino que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante en busca de su media naranja. El pasado lunes 17 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera. Entre otras tantas cuestiones, tuvimos la oportunidad de conocer a Mónica. En su presentación, la joven de 18 años no tardó en reconocer lo siguiente: «Me dicen que me parezco a Victoria Federica porque tengo un aire en la cara… pero también me dicen que tengo un aire a Rosalía», aseguró ante las cámaras del equipo del programa. Por si fuera poco, también quiso hacer una sorprendente confesión a Carlos Sobera.

«Siempre suelo ir más pija que casual, pero en chándal nunca. No soy una choni», aclaró la soltera al presentador del programa. Además, la guadalajareña aseguró que estaba preparando las oposiciones a Guardia Civil de tráfico: «Me gusta la noche para parar a la gente y hacer pruebas de drogas, de alcohol… me da morbillo». Su cita para esa noche fue José que, en su presentación, confesó lo siguiente: «Para mí es muy importante que mi pareja comparta mis mismos ideales políticos. No te digo que seas de VOX, pero que tampoco me diga que sea Podemos, eso no se lo permito». Por si fuera poco, compartió detalles de su vida: «Estoy estudiando Turismo y también soy creador de contenido. Como no me queda tiempo, no he podido conocer a ninguna chica, no me he comido un colín», reconoció. Poco después de producirse el primer encuentro entre los solteros, Carlos Sobera acompañó a ambos a la mesa.

Mónica no tardó en dar a conocer qué le había parecido su cita: «Me esperaba un chico con unos pantalones chinos, una camisa… que José va en chándal», apreció. A pesar de todo, durante la velada, los dos jóvenes trataron de conocerse un poco más. No tardaron en darse cuenta de que coincidían no solamente en ideas políticas, sino también en su afinidad al partido político VOX.

Aun así, no estaban tan de acuerdo en cuanto a aficiones se refiere. Mientras Mónica era una apasionada de ir a ganaderías a ver toros, José prefería quedarse en casa jugando a videojuegos. Después de la cena, los comensales pasaron al reservado de First Dates en busca de intimidad. Fue entonces cuando José sorprendió a Mónica bailando, y ella no quiso quedarse atrás.

La decisión final no tardó en llegar. Él tuvo claro que quería volver a quedar con ella: «Me ha parecido muy guapa y muy graciosa. Me lo he pasado muy bien». Ella, en cambio, declinó la propuesta: «No es mi prototipo de chico», aseguró. A pesar de haber disfrutado de la cita, lo cierto es que para Mónica no fue suficiente. ¡El amor no triunfó!