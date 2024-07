En First Dates siempre hay lugar para segundas oportunidades. Por ello, el popular show de citas a ciegas no dudó en volver a darle la bienvenida a Santi. El soltero de 30 años es un joven sociable, ambicioso y optimista que se presentó en el programa antes de que la COVID-19 azotara el mundo.

Por aquel entonces, el participante salió muy feliz junto a su cita. Pero, el tiempo y la edad terminó separándolos. Eso sí, aunque en el amor no tuvo fortuna, si lo tuvo a nivel laboral. Pues, al parecer, le sirvió para que le llamaran varias marcas para trabajar, ya que se dedica al marketing digital.

«Estuve antes de la pandemia y cuajó la cosa. La gente pensará que no, pero sí. Nos pilló que éramos muy críos, y al final tomamos caminos separados», dijo en su presentación. Respecto a lo que busca ahora en una mujer, en su tercera década de vida, lo tiene claro. «En este momento, estoy buscando una chica que sea guapa, pero que tenga cabeza. Con 30 años ya no buscas a una niña que vaya a salir de fiesta todos los días», afirmó.

En esta segunda ocasión su cita fue Andrea, una joven de 28 años a la que le apasiona el mundo de los tattoos. De hecho, ha estado trabajando en un estudio profesional. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante positivo, pues a Santi le gustó mucho la buena vibra que transmitía con su corte de pelo.

Andrea, por su parte, también quedó encantada con la elección de su cita. «Me ha gustado. Es un estilo de chico en el que perfectamente me podría fijar en la calle. Que se preocupa de su imagen, que lleva tatuajes…», comentó. Un interés mutuo que duró durante toda la velada.

En la mesa del restaurante, la pareja de solteros comenzó a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, y entre tema y tema, hablaron de los celos en una relación. Andrea, por su parte, le contó que no soportaba los celos.

Santi, al respecto, bromeó diciéndole que él era un hombre celoso. Una información que no le hizo nada de gracia a la soltera. Al ver su cara, el joven le dijo que era una broma, pero ella no terminó de creerle. Sus ex parejas siempre le han dicho que no eran celosos y luego no ha resultado así.

Pero, Santi confesó que se considera que es «celoso, lo justo» y «cero tóxico». A pesar de este tenso momento, la velada fue transcurriendo a las mil maravillas. «En líneas generales, es una persona que me parece que vale la pena conocerla. Y pienso que somos bastante parecidos», comentó Andrea.

La metedura de pata de Andrea en First Dates

En la decisión final de First Dates, los comensales lo tuvieron claro. «Sí tendría una segunda cita con Andrea. Me ha parecido una chica bastante simpática. Físicamente es muy guapa, y creo que congeniamos bien», dijo Santi. Andrea, lejos de decir lo contrario, confesó que el sentimiento era mutuo.

De esta manera, los solteros concluyeron su paso por el programa juntos. Pero, Andrea dejó de piedra a Santi al confesarle algo. «Me vas a matar, pero no me acuerdo de tu nombre», le dijo. Unas palabras por las que ambos terminaban riéndose.