Una soltera de ‘First Dates’ para los pies a su cita por ser «demasiado lanzado»: «Tranquilito»

First Dates se encuentra encabezando la recta final del año y, recientemente, ha presentado a la audiencia a sus nuevos solteros. Un encuentro donde Ana y Manuel se ganaron la atención de todos por su peculiar cita.

El soltero catalán estuvo casado durante 38 años, pero una infidelidad por parte suya supuso el final de su matrimonio. Un error que le costó muy caro y del que se sigue arrepintiendo a día de hoy. Lejos de cerrar su corazón al amor, Manuel acudió al programa de Cuatro en busca de «una española de verdad».

Su cita fue Ana, una mujer divorciada que confiesa que no fue feliz durante sus años de matrimonio. «Me gustaría tener una pareja estable. Conocernos, tener una buena amistad y, si llega el amor, pues adelante», dijo en su presentación. El primer encuentro de ambos fue bastante fructífero, especialmente para Manuel.

El soltero no dudó en llenar de halagos a su acompañante en todo momento, llegándole a coger de la mano durante la comida. «Cuando te he visto, he pensado ‘Madre mía, qué bombón’. Estás muy bien de físico», le confesó. Una intensidad que comenzó a abrumar a Ana. «Es demasiado lanzado. A este hombre le dejas un momento y te lleva a la cama», señaló.

Los planes de futuro no tardaron en llegar para Manuel, por lo que Ana tuvo que pararle los pies. «No quiero un aquí te pillo, aquí te mato», le dijo mientras le informaba que quería ir poco a poco. Así pues, y debido a la personalidad tan directa de la comensal, el catalán lo tuvo claro.

Manuel estuvo de acuerdo en tener una segunda cita con Ana. Por su parte, ella aceptó también, pero le quiso dejar claro una cosa. «Hay que ir poco a poco. Yo te he visto un poquito muy lanzado. Hay que conocerse», dijo a modo de conclusión. «Tranquilito», agregó.