Dicen que para encontrar el amor, no hay edad. Por ello, Encarni se presentó en First Dates con el objetivo de encontrar al hombre ideal. La vallisoletana de 73 años aterrizó en el programa de Cuatro asegurando que no ha tenido mucha suerte en el ámbito amoroso. De hecho, lleva 19 años sin pareja y busca a alguien que le de el cariño que tanto ansía.

«He conocido a muchos, pero todos quieren cama y yo no quiero. Yo quiero cariño y comprensión. Se ríen de mí porque digo que quiero un hombre de cintura para arriba», dijo en su presentación. Su objetivo es encontrar a un hombre noble, educado, respetuoso, viajero y bailarín. ¿Lo encontrará en First Dates?

«Lo tengo todo en la vida, menos esa ilusión», afirmó con pesar. Fue entonces cuando llegó el hombre que se convertiría en su cita, José Luis, un soltero madrileño de 73 años que se definía como una persona muy rockera. Un participante que llegó al programa de citas a ciegas con ganas de encontrar a una mujer que se convirtiese en su compañera de vida.

Sin embargo, y a pesar de las sonrisa del viudo al ver a la soltera, la reacción de ambos no fue la misma. «Tiene mucha barriga y eso no me gusta», comentó Encarni desilusionada. Posteriormente, Carlos Sobera acompañó a la pareja de solteros hasta la mesa para que se conociese mejor. Allí, el soltero le contó la bonita relación que tenía con su mujer.

«Se me está cayendo la baba de lo que estás contando», le respondió ella tras escucharlo. La velada fue transcurriendo y el comensal no dudó en hacerle saber que él era el hombre que ella necesitaba. «Yo te digo lo que quiero y luego ya veremos», le dijo ella con humor. «Yo creo que nos vamos a entender», le reiteró el participante.

Sin embargo, y por mucho que intentó comportarse como un caballero con Encarni, el soltero cometió su primer error. Completamente avergonzado, el participante le hizo saber que se había olvidado de su nombre. «Te lo han dicho cuando hemos entrado», le recordó ella. «Para los nombres soy muy malo», respondía él.

Luego, ambos descubrieron que compartían una pasión: las motos. Debido a ello, José Luis quiso mostrarle una foto de su vehículo. Sin embargo, el gesto del comensal no le sentó muy bien a Encarni. «Deja el móvil que nos tenemos que conocer», le dijo. Pero, a pesar de la advertencia de la mujer, el soltero insistía con enseñarle también una canción.

«Deja el móvil, mételo en el bolsillo. Si yo ahora me pongo a enseñarte cosas…¡Qué feo!», exclamó ella molesta. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Encarni fue el claro ejemplo de una persona que no se deja llevar por las primeras impresiones. Por ello, le hizo saber a José Luis que estaría encantada de tener una segunda cita con él. Una propuesta que el soltero no rechazó.