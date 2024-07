Una soltera de ‘First Dates’ impone una condición: «Si pagamos a medias no me vuelves a ver»

El equipo de First Dates continúa ayudando a sus participantes a encontrar el amor o, en ocasiones, lo intenta. Recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a solteras como Alexandra, una joven de origen ruso, de 25 años, que estuvo estudiando un Erasmus en la universidad de Alcalá de Henares.

Según explicó al formato, durante su estancia en Rusia mantuvo una relación sentimental con un chico. Todo marchaba bien entre ambos, hasta que comenzaron los problemas de convivencia. Una experiencia con la que Alexandra aprendió una cosa. «No me gustaría estar con un ruso», afirmó.

Alexandra tiene muy claro cómo quiere que sea su nueva pareja: un chico con poder adquisitivo y responsable. «Me atrae que una persona tenga ambición y objetivos», agregó. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Pablo, el joven que se convertiría en su cita.

El soltero de 26 años no pudo evitar quedarse en shock al ver a la mujer que sería su cita en First Dates. «Al principio me quedé así porque no sabía si era mi cita. Me llamó completamente la atención, es muy linda», confesó en uno de los totales. Tras presentarse, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, el soltero le contó a Alexandra que era originario de Costa Rica, pero llevaba tres años viviendo en España. Un intercambio de palabras y opiniones con las que la rusa ya comenzaba a hacerse una idea de la personalidad de su cita. «Es un chico muy tímido, muy cerrado, le dio miedo al verme», señaló en uno de los totales.

La velada iba transcurriendo de manera positiva. Por ello, la soltera le contó a Pablo el motivo por el que había abandonado su país. Pues, al parecer, tras la invasión rusa de Ucrania, decidió mudarse a España para estar más tranquila. «Soy profesora de español en inglés», le contó respecto a lo que se dedica profesionalmente en España.

Alexandra en First Dates: «Si pagamos a medias, no me vuelves a ver»

Por su parte, el joven le confesó que las oportunidades laborales de España fueron el principal motivo que le impulsó a abandonar Costa Rica. «En Rusia hay muchas mujeres solteras y que quieren tener una pareja internacional. Si vas a Rusia vas a ser muy popular», contaba la soltera. «Creo que le he gustado», comentaba ilusionado Pablo al equipo.

Eso sí, por muy agradable que fuese la velada, Alexandra no terminaba de conectar a nivel personal con Pablo. «Me gustan las personas más abiertas, más charlatanas. Parecía que le estaba entrevistando porque solo yo hacía las preguntas y él me respondía. Nunca me preguntó nada», dijo. Minutos después, la participante le dejó caer al soltero que para ella era muy importante que el hombre de su vida fuera independiente y con iniciativa financiera.

«En Europa del Este, las mujeres son independientes, pero les gusta la atención. No me importa pagar a medias, pero si pagamos a medias, no me vuelves a ver», le aseguró. Pero, como Pablo terminó pagando solamente su parte de la cena. Un gesto por el que Alexandra se vio obligada a sentenciar la cita. Por ello, en la decisión final de First Dates no dudó en rechazarlo.