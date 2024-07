Todo el mundo aspira a encontrar a su alma gemela. Esa persona con la que tener un conexión de cuerpo y mente, y con la que pasar el resto de los días. Sin embargo, y desafortunadamente, no todas las personas pueden cumplir este objetivo. Por ello, el equipo de First Dates se presenta cada noche en el prime time de Cuatro para ayudar a sus participantes en todo lo posible.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Yenifer. La soltera de origen colombiano vive en Málaga desde hace un año, pues vino de vacaciones a España y se enamoró por completo. No tiene prototipo de hombre, pero sí unos requisitos mínimos. «Que tenga todos los dientes, pelo y una buena higiene», manifestó.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Minutos después llegó Adrián, el hombre que se convertiría en su cita. El soltero nació en el litoral del Mar Negro, en un pueblo muy bonito de Rumanía, pero vive en Almería. Se considera una persona tímida, pero ha acudido a First Dates con el objetivo de encontrar a la mujer de su vida.

La velada fue transcurriendo a las mil maravilla y Yenifer estaba encantada con todas las cosas que le estaba contando Adrián sobre Almería. Pero, cuando ella le confesó que le gustaría visitar varios lugares de Europa, entre ellos, Rumanía, el soltero se sinceró.

Adrián le ha explicado que, en realidad, era rumano y no almeriense. Un pequeño dato que molestó a Yenifer, pues consideró que le había mentido descaradamente. «Me has mentido», le dijo cabreada. Ante ello, el participante le explicó que no le gustaba hablar de su pasado porque se había encontrado con mucha gente racista que le juzgaba al saber su lugar de nacimiento.

Con el objetivo de cambiar de tema, la soltera le pidió que le hablase de sus relaciones pasadas. Pero, Adrián se ha mostrado tajante y le ha explicado que es un tema que no le gusta tratar porque muchas veces le juzgan sin saber. Un punto de vista que Yenifer comprendió, pero no le gustó.

La comensal confesó que le gustan las personas transparentes, pero su cita estaba repleta de misterios. Además, a la pregunta de qué buscaba en una relación, Adrián le dijo que él no buscaba nada y que simplemente se dejaba fluir.

La decisión final de Yenifer y Adrián en First Dates

La participante, por su parte, sí tiene muy claro lo que quiere y lo que no en su vida. Por ello, tampoco le gustó que su cita se mostrase esquivo con esa pregunta. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Adrián sí quiso seguir conociendo a Yenifer en un segundo encuentro.

El comensal explicó que la cita se le había pasado volando, por lo que quería pasar más tiempo con ella. Sin embargo, y por el contrario, Yenifer no pudo decir lo mismo. La chica le explicó que era demasiado «misterioso y enigmático» para ella, por lo que se negó a seguir conociéndolo.