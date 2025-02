Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates siempre está dispuesto a ayudar a sus participantes en todo lo posible. De esta manera, Carlos Sobera y el resto de trabajadores recibieron, recientemente, a Jorge, un joven, de 20 años, que se dedica al mundo de la música. El cantante y productor vive por y para su profesión, pues se gana la vida como operador. Una pasión que no le deja el tiempo que necesita para conocer a su posible media naranja. Por ello, con ganas de encontrar el amor, y de paso darse a conocer en televisión, se apuntó al formato de Cuatro.

«Es un método de escape de mi realidad, un método para conseguir dinero y además es un método para socializar», le explicó al presentador de First Dates. No ha tenido suerte en el amor, pero no pierde la esperanza. Su objetivo es encontrar a una chica que sea tan melómana como él. Pues, según ha explicado, muchas mujeres sienten cierto rechazo al descubrir que compone canciones sobre sexo. Además, el hecho de que tenga tatuado el trasero de una chica en su mano derecha no le ayuda mucho.

Minutos después, Ainhoa, de 19 años, llegó al local de Cuatro. La soltera fue la elegida por la organización del programa para ser la cita de Jorge. Pero, aunque él sintió una gran atracción nada más verla, ella no pudo opinar lo mismo. De hecho, no le hizo nada de gracia que el soltero fuese de Alicante ni que hiciese rap. «Es el típico rapero súper pesado con la música», comentó en uno de los totales.

A pesar de ello, la pareja de solteros aceptó seguir conociéndose. Tras pasar al restaurante del amor, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Fue entonces cuando la comensal le preguntó a su cita sobre su futuro si la música no le funcionaba.

«A mí me flipan los trenes. Todo la mierda esa de las vías. Hacerse una empresa de trenes», le respondió Jorge. Una confesión con la que Ainhoa no pudo evitar su cara de incredulidad. «Creo que es la primera vez que escucho a alguien en mi vida decir que quiere hacer cosas de tren. No depende de él», comentó ella. «Ay Dios mío, me acaba de cortocircuitar la cabeza», agregó.

Jorge olvida el nombre de su cita de ‘First Dates’

La velada fue transcurriendo sin muchos inconvenientes. Pero, cuando ya estaba llegando a su fin, Jorge sentenció el encuentro con su inesperada pregunta. «¿Eres Alba, no?», le preguntó. Lejos de quedar ahí, el comensal se ofreció a realizar una actuación frente a todo el restaurante. Una puesta en escena con la que Ainhoa no pudo evitar reírse.

Un conjunto de negativas que reforzaron la decisión final de la soltera. ¿Tendrán una segunda cita? «Me has parecido de puta madre pero la verdad que no porque para mí el tema del rap y eso, no, porque es un mundo que es un poco complicado», le dijo la joven. Unas palabras claras y concisas con las que le hizo saber a Jorge que tendría que seguir buscando a su próxima novia en otro lado.