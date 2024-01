Sofía Suescun muestra el antes y el después de su nueva cirugía estética

Sofía Suescun ha comenzado el 2024 cumpliendo uno de sus mayores sueños. Recientemente, la influencer ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al comunicar que se ha sometido a una cirugía estética, concretamente, a una rinoplastia. Una operación cuyo proceso ha compartido, paso a paso.

La colaboradora televisiva siempre ha dejado claro que es muy partidaria de los pequeño retoques de belleza. Por ello, ha apostado por realizarse su primera intervención para darle una mejor forma a su nariz. Un proceso por el que se ha trasladado hasta las islas Canarias y cuyos resultados ha compartido con todos.

«Sin un hematoma, feliz, sin pizca de dolor y animada. ¿Cómo es posible?», se ha preguntado en una de sus primera publicaciones. Seguidamente ha compartido cómo ha sido el momento antes de la intervención quirúrgica. «Momento de bajar a quirófano, no estaba nerviosa, pero mis emociones son incontrolables, lo siento. No quería transmitir preocupación, pero es que me veo ahora esa carita y dan ganas de achucharme», confesó al recordar el momento.

Asimismo, en uno de los videos explicó que había realizado una videollamada con su madre, Maite Galdeano, post operación. «Conexión Tenerife-Madrid con mi madre para estar presente en mi traslado a la habitación y quedarse tranquila», ha explicado Suescun. Un proceso donde incluso se ha animado a contar lo que soñó mientras estaba anestesiada.

«¿Pero cómo es el subconsciente? Flipo. O sea, me he despertado en el quirófano con la sensación de como si hubiera sido en la cocina/despensa exterior que montó Kiko», ha comentado. Por su parte, el doctor Blas García también ha querido compartir en sus redes sociales cómo ha sido la operación de la influencer.

«Aunque a priori pueda parecer una nariz que en términos generales está bien, son esos refinamientos que, cuando se busca la perfección, marcan la diferencia», explicó sobre el procedimiento que se había seguido. Una cirugía donde señaló que fue una de las operaciones más complicadas que ha realizado debido a que era un caso muy complejo.

«Son los casos más difíciles, porque obtener una mejoría en una nariz de por sí ya en buenas condiciones, no es nada fácil», argumentó el doctor. «No me quiero imaginar cómo será el momento en el que me quite la férula y vea esa nariz en mi cara», admitió Sofía Suescun muy ilusionada con el resultado.

El proceso de recuperación en este tipo de intervenciones no es fácil, pero la colaboradora televisiva ha dejado claro que seguirá al pie de la letra las indicaciones de su doctor. Eso sí, no tendrá que esperar demasiado para ver el resultado de su nariz. Pues, según ha comentado a sus seguidores en Instagram, el próximo 5 de febrero podrá ver el resultado de su nariz. Por lo tanto, ¡la cuenta atrás ha comenzado!