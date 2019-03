Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta, cada vez más cerca de publicar ‘R.I.P’, su colaboración

Sofía Reyes es una de las artistas que más está dando que hablar en los últimos tiempos. ¡No es para menos! Es evidente que su forma de ser y, sobre todo, su estilo tan sumamente característico ha hecho posible que sea todo un referente para toda una generación.

Algo similar ocurre con Rita Ora. Esta artista también ha demostrado que es una auténtica reina. Su carrera profesional ha estado marcada por grandísimos temazos pero, sobre todo, por una constante lucha por los derechos de las mujeres. ¡Es una fiel defensora de la igualdad!

Y, ¿qué decir de Anitta? Tal y como ocurre con Sofía Reyes y Rita Ora, la cantante brasileña también es toda una referencia en su género urbano. Es una auténtica maravilla ver cómo, canción a canción, consigue sorprendernos aún más si es posible. ¡Es absolutamente increíble!

Si ven el video completo sabrán cuando sale R.I.P. 😌😏

—

If you watch the full video you’ll just know..#RIPTOTHEBS @RitaOra @Anitta pic.twitter.com/GGdSCIe2uT

— Sofía Reyes (@SoSofiaReyes) 1 de marzo de 2019