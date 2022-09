Snow Tha Product y Lauren Jauregui sorprenden con ‘Piña’, su colaboración

Snow Tha Product ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. En esta ocasión, con el lanzamiento de una colaboración junto a la artista Lauren Jauregui. Una noticia que ha llenado de emoción a sus fans, que por fin han visto como el sueño de ver a sus artistas favoritas en una misma canción se ha hecho realidad.

De esta forma, las dos artistas han unido sus voces para lanzar una canción conjunta, que como era de esperar, desde su lanzamiento no ha tardado en convertirse en todo un éxito en todas las plataformas digitales a nivel internacional, así como también en YouTube.

Se trata de una canción que han titulado Piña, cuyos ritmos urbanos y su letra, muy pegadiza y que no ha dejado indiferente a nadie, han dejado muy sorprendidos a todos sus fans, entre otras cosas porque se trata de la primera canción que ambas artistas interpretan de principio a fin en español.

Ooo also #Piña is out now👅 @SnowThaProduct & I like girls so you can go ahead and hear us talk about that on a nice lil catchy tune to round out your summer, enjoy. I’ll be tweeting about this again tomorrow🍍🤍 https://t.co/9L16j5WJmo

— Lauren Jauregui (@LaurenJauregui) September 9, 2022