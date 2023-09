La razón por la que Silvia Bronchalo no visitó ayer a Daniel Sancho en prisión

La rutina de Silvia Bronchalo desde que llegase a Tailandia pasaba por visitar cada día a su hijo Daniel Sancho de forma puntual en la cárcel de Ko Samui. Ese ritual, que repite cada día de lunes a viernes, cambió el jueves 31 de agosto, cuando no acudió, algo que hizo por una razón importante.

La nueva vida de la expareja de Rodolfo Sancho ha cambiado de forma radical desde que el cocinero confesase el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano con el que mantenía un estrecha relación.

Hasta ahora era habitual verla entrar y salir de forma rápida de la cárcel para las visitas, no fallando ningún día de todos los posibles, ya que los fines de semana no hay opción a visitar a los presos. Pero el jueves llamó la atención que la prensa que esperaba en la puerta no la encontró, haciendo saltar las alarmas de que pudiera haberse ido de Tailando y regresar a España.

En realidad Silvia Bronchalo no pudo acudir a visitar a Daniel porque tuvo que acudir a la comisaría de Koh Pahngan, en la que su hijo confesó ser el presunto autor del crimen. Allí recogió los efectos personales del español que hasta ahora estaban en poder de la Policía tailandesa y que habían servido como pruebas durante la investigación.

Una vez pudo recuperar los objetos de su hijo, Silvia Bronchalo ha vuelto este viernes a la cárcel para acudir como es habitual desde el pasado 17 de agosto a una pequeña visita. Acudió con una mochila, que posiblemente estuviera llena de algunos objetos y comida para hacer la vida más fácil dentro de la cárcel.

Las imágenes de El programa del verano han mostrado como la expareja de Rodolfo Sancho se ha despedido de la prensa con un escueto «adiós», un gesto que hasta ahora no había tenido. Aunque todo son suposiciones, podría significar una despedida antes de su inminente regreso a España, dejando al actor que en los próximos días sea él la persona que pase un tiempo en Tailandia junto a su hijo.

🛑2 videos en un mismo tweet.🛑 Silvia Bronchalo visita por primera vez la isla en la que Daniel Sancho cometió el crimen: »Está en la comisaría». pic.twitter.com/zjvrIreuQV — Carito (@770carito) August 31, 2023

Antes fueron las cámaras del programa En boca de todos, de Cuatro, las que pudieron grabar a Bronchalo entrar en la comisaria donde la vida de su hijo y de toda su familia cambiaron para siempre.