¿Sigue abierto el restaurante La dulce Harleey que ha protagonizado ‘Pesadilla en la cocina’?

Pesadilla en la cocina ha vivido una de sus noches más tensas y llenas de locura desde que el programa se estrenó en laSexta. Alberto Chicote se trasladó hasta Alcalá de Henares, donde ha tenido que trabajar muy duro para intentar sacar a flote La dulce Harley, un bar motero en el que la gente acudía con comida de fuera o incluso se iba sin pagar, una situación que les estaba llevando a la ruina completa pese a que nunca estaba vacío. Tras los cambios en la decoración, en el menú y en la forma de trabajar, todo parecía haber mejorado mucho y era posible conseguir que todo mejorase, pero la verdadera prueba de fuego es saber cómo está el local meses después de la visita del programa.

María, la propietaria, había pedido ayuda al programa después de haber perdido por completo el control de lo que pasa en su negocio, donde era habitual ver motos entrando en el salón en mitad de las comidas o que las camareras y cocineras se subieran a bailar a la barra como en la película El bar Coyote. Pero lo peor no era eso, ya que la comida era toda precocinada, siendo los bocadillos y las hamburguesas lo único que se podía decir que se cocinaba en el restaurante, aunque nunca se sabía si los ingredientes que iba a llevar el plató serían los mismos que los que aparecían en la carta. Para intentar poner orden en todo, Chicote ha tenido que enfrentarse incluso al encargado del restaurante, que no quería verle ni en pintura y consiguió que se marchase a los dos días de llegar. «Eres uno de los tíos más desagradables que me he encontrado en la vida», le ha dicho el cocinero antes de salir por la puerta. Por suerte, solo fue un amago para intentar llamar la atención y poder volver a trabajar con ellos.

Tras una gran reforma y cambiar la carta por un menú casero que las cocineras sin experiencia de La dulce Harley pudieran cocinar, el restaurante volvió a abrir sus puertas con una nueva mentalidad. Este empujón parece que ha sentado bien al negocio, que sigue abierto en calle Andrés Saborit 14, en Alcalá de Henares desde las 17:00 h., aunque hay que tener en cuenta que los lunes cierra por descanso.

Lo que dicen las opiniones sobre La dulce Harley

El local ha aprovechado su aparición en televisión para promocionarse, algo que no hizo la semana pasada el restaurante Tradiciones Peruanas, y han agradecido a Chicote y su equipo el trabajo que hicieron, aunque el programa se grabó hace meses.

Algunos de los clientes que han pasado después de los cambios ya han dejado claro que sus camareros y sus dueños tienen un gran ambiente y atención. «Es ideal para beber y comer algo. Hay días de música en vivo. No es un asador ni un restaurante Michelin si es lo que buscas pero en ambientazo y buen rollo no les gana nadie en la zona. Mucha calidad humana, música rock, tapas, copazas y cerveza fresquita», dice una persona que pasó hace dos meses por allí.

«Buen sitio de moteros donde escuchar música y tomar unas copas. Sin lugar a dudas Lola su camarera derrocha simpatía y es lo mejor del local. Visita obligada», dice otra reseña de hace solo tres semanas. Estas buenas opiniones contrastan con las que se pueden leer escritas hace un año, cuando queda claro que el servicio era mucho más lento y descuidado, por lo que se puede decir que el efecto Pesadilla en la cocina se están notando en La dulce Harley.