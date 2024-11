‘El show de Bertín’ recibe a una invitado hoy que tuvo un encontronazo con Mariah Carey

El show de Bertín sigue en plena forma y después de que la semana pasada consiguiese marcar el tercer mejor dato de audiencia de la temporada gracias a la visita del actor Jesús Castro. El programa de entretenimiento de Canal Sur logró un gran 12,2 % de share y reunir a 209.000 espectadores, datos que le permiten en Andalucía seguir luchando con programas como De viernes y La Voz, que cuentan con mayores presupuestos. Su invitada de hoy saltó a la fama gracias a un concurso musical y desde entonces no ha parado de trabajar, tanto como cantante como colaboradora e incluso presentadora de grandes formatos de televisión y de radio.

La invitada también ha desvelado hace solo unos días el desencuentro que vivió hace años con Mariah Carey al finalizar un festival en el que resultó ser la ganadora cuando no estaba ni en los planes para participar en él. Tal y como ha contado hace poco en otro programa, todo se debió a que la ‘reina de la Navidad’ no quiso darle un abrazo cuando anunció que era la ganadora, por lo que llegó a empujarla para evitar que se acercase demasiado. Tal y como contó, cree que la razón es que tenía los abdominales maquillados y lucía una camiseta que dejaba su cintura al aire. «Yo llorando, superintensa, me fui corriendo para abrazar a Mariah, y ella me apartó para que no le quitara el maquillaje», pero pese a todo decidió no hacer caso a este incidente y quiso continuar celebrando una victoria que le emocionó como si hubiera ganado Eurovisión.

La invitada de El show de Bertín de esta noche de viernes es Chenoa, que está de estreno con su nueva canción titulada La línea del tiempo, una balada que ya ha avisado que le cuesta mucho gestionar y que cuando la canta se emociona, algo que le pasa con la mayoría de las baladas que tiene en su repertorio.

Con la cantante también estará uno de sus grandes amigos que en el pasado fue su pareja, una relación que se acabó en el año 2010, pero siguen manteniendo una bonita amistad. Bertín y sus colaboradores jugarán al amigo invisible con David DeMaría, que tendrá que ir respondiendo sólo con ‘sí’ o ‘no’ a las preguntas que el haga la artista, que no podrá verle ni escuchar su voz hasta que descubra su identidad.

Su complicidad, se está incluso rumoreando que podrían estar cerca de retomar su relación tras la separación de Chenoa, se podrá ver en pantalla gracias a la Sin palabras, un juego de mímica en el que deberán adivinar los que deberán acertar palabras y frases sin poder abrir la boca. El broche de oro lo darán al cantar juntos algunas de sus canciones más exitosas.

Otra de las visitas que acudirán al teatro de Canal Sur será un especialista en quiromancia y coaching holístico, que explicará cómo es el futuro de Bertín Osborne y de todos los colaboradores gracias a la lectura de manos. También les dará algunos consejos para mejorar la vida cotidiana gracias a la señales que se pueden ver en ellas.