‘El show de Bertín’ entrevista al actor sufre problemas de páncreas por sus papeles

Hace siete días fue el ex tenista Feliciano López el que se sentó en el teatro de El show de Bertín para hablar de su nueva vida lejos del deporte profesional. Esta semana es un conocido actor el que será el entrevistado por Bertín Osborne y sus colaboradores.

El invitado será Santiago Segura, que se encuentra en plena promoción de la película La Navidad en sus manos, en la que se mete en la piel de un Papa Noel accidentado. El madrileño se someterá a las pruebas de los colaboradores, que seguro que no se lo pondrán nada fácil.

🎬@SSantiagosegura desvelará el papel que tiene pensado para @BertinOsborne en su próxima película ¿Qué sorpresas nos deparará en el universo Torrente? 🍿 Te esperamos a las 22:45h en @canalsur ¡No te lo pierdas! 😁 #Cine #BertínEnTorrente pic.twitter.com/K6OJ1VT2ab — El Show de Bertín (@elshowdebertin) December 14, 2023

En esta visita el director tratará de fichar a Bertín para una de sus películas, aunque no tiene claro para cuál. «Te tengo echado el ojo, lo que no sé es si meterte en Torrente 6 o en Padre no hay más que uno 5, porque me valdrías para las dos», será su curiosa forma de ofrecerle trabajo como actor.

En una reciente entrevista en El Hormiguero el actor habló de sus problemas de salud, en concreto por un mal funcionamiento del páncreas con el que está luchando desde hace meses.

Preguntado por este tema, el madrileño ha confesado que ha pasado los últimos ocho meses a dieta por culpa de un problema en el páncreas debido a que «no crea suficientes enzimas». Por desgracia no le ha servido de nada y ahora tendrá que seguir con las pruebas para que los médicos puedan descubrir qué le está pasando.

Tal y como explicó, todos estos problemas llegan después de años de grandes subidas y bajadas de peso para meterse en papeles como los de Torrente. Prefería subir de peso a utilizar prótesis, pero en sus últimas películas ha decidido no someter a su cuerpo a más cambios extremos.

El show de Bertín tendrá también a varios de sus colaboradores habituales como son Laura Gallego y Susana Saborido. Tampoco faltará Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, cantante de Los Mojinos Escocíos y colaborador de Aruser@s o Teresa Martín.