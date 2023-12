‘El show de Bertín’ recibe a un invitado que no gustará a Alba Carrillo

El show de Bertín no descansa a pesar de que es un día festivo nacional, pero no impedirá a los espectadores de Canal Sur disfrutar de una gran noche con uno de los invitados más mediáticos de las últimas semanas. Tras la visita de Mónica Cruz, Bertín Osborne y sus colaboradores se sentarán con uno de los ex de la polifacética Alba Carrillo.

La que fuera colaboradora de Telecinco se encuentra centrada en su cruzada contra su ex cadena y en sus estudios, pero lejos de la televisión desde hace meses. Esta entrevista seguro que no le hará nada de gracia a la ex modelo, ya que es posible que su nombre salga a relucir en ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El show de Bertín ⭐️ Oficial (@elshowdebertin)

El protagonista de la noche es el ex tenista Feliciano López, que saltará a un plató de televisión después de su retirada y de centrarse en el mundo de los negocios. En su charla hablará de su nueva vida -que sigue unida al deporte- y de cómo está viviendo este cambio.

Además, desvelará a los espectadores que el toreo es una de las grandes pasiones, siendo José Tomás el torero que más le ha impresionado y con el que se aficionó. En un reto total no dudará en agarrar un capote y demostrar que hubiera tenido futuro en esta disciplina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El show de Bertín ⭐️ Oficial (@elshowdebertin)

Su vida personal también saldrá a la luz, por lo que la ahora estudiante de criminología podría ser protagonista. Su matrimonio con ella le hizo saltar al mundo del corazón, pero desde se anunció su ruptura ha querido separarse de las revistas, por lo que sus apariciones en televisión cada vez son más contadas.

Pero no estará solo, ya que El show de Bertín tendrá también a varios de sus colaboradores habituales como son Laura Gallego y Susana Saborido, que volverán a protagonizar sus habituales peleas en plató. Tampoco faltará Miguel Ángel Rodríguez ‘El sevilla’, cantante de Los Mojinos Escocíos y colaborador de Aruser@s o Teresa Martín.