‘El Show de Bertín’ recibe a una cara mítica de ‘Operación Triunfo’

Mientras Tu cara me suena celebra su gran final y De viernes consigue tener a los dos protagonistas de Supervivientes, El show de Bertín apuesta por una cara muy conocida que llenará de buen humor su teatro. El espacio de Canal Sur tendrá a una de las caras más queridas y conocidas de la historia de Operación Triunfo para hablar de sus nuevos proyectos.

La cantante está en un gran momento personal junto a su pareja, con el que ya está pensando en boda, una noticia que seguro que alegrará a toda España. Mientras en el amor es muy afortunada, tampoco se puede quejar en la parte profesional, donde sigue siendo una de las grandes voces de nuestro país.

Rosa López se sienta en el sofá de Bertín Osborne para hablar de las canciones de 12 diamantes negros, el que será su décimo disco y en el que está trabajando en la producción para que se publique a lo largo de 2024. Cada uno de esos diamantes negros simbolizará un estado emocional único, que irán desde el dolor hasta la curación de heridas del pasado.

Pero ese no es el único proyecto que tiene la invitada para este año, a finales de año comenzará una gira titulada Eurovisión On Tour en la que compartirá escenario con algunas de las leyendas del festival de la canción. Además de la granadina estarán Emmelie de Forest (Dinamarca 2014), Linda Martin (Irlanda 1984 y 1992), Dami Im (Australia 2016), Sunstroke Project (Moldavia 2010 y 2017), The Roop (Lituania 2021), Suzy (Portugal 2014), Jalisse (Italia 1997), Destiny (Malta 2021), Nicky French (Reino Unido 2000) y Senhit (San Marino 2011 y 2021).

Empezando en Madrid en el mes de noviembre, la gira contará con nueve fechas por toda Europa y también hará paradas en Australia, país que vive con intensidad el festival desde hace años.

25.10.2024 – Madrid – Palacio Vistalegre

27.10.2024 – Estocolmo – BERNS

03.11.2024 – París – Casino de París

07.11.2024 – Londres- HERE at OUTERNET 1

0.11.2024 – Varsovia – Progresja

13.11.2024 – Brisbane – The Tivoli 15.11.2024

Melbourne – Palais Theatre

17.11.2024 – Sydney – ENMORE

2.01.2025 – Ámsterdam – AFAS Live

Estas son las fechas hasta el momento confirmadas, aunque se espera que puedan anunciarse más en los próximos meses.

El show de Bertín también será el sitio ideal para hablar de cómo va la relación con Iñaki, su pareja desde hace años. Se conocieron durante un concierto de Marta Sánchez cuando ella acudió como espectadora y él lo hacía realizando su labor de policía, ya que era uno de los agentes que estaba guardando la seguridad del evento.