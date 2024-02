La razón de peso por la que Canal Sur cancela hoy ‘El show de Bertín’

Tras la visita de la semana pasada de Pedro Delgado, El show de Bertín faltará a su habitual cita con los espectadores de Canal Sur. Bertín Osborne y todo su equipo dejarán su hueco en la programación por un motivo de peso.

Lo habitual sería que el programa comenzase al filo de las 23:00 h, pero esta noche no habrá ningún invitado famoso en el teatro de la cadena autonómica. Su hueco estará ocupado por la gran final del COAC 2024, el concurso del Carnaval de Cádiz que es famoso por sus chirigotas.

La emisión de la semifinal arrancará a las 20:00 h y se alargará hasta la madrugada, cuando se decidan los ganadores de esta edición. Esto hace imposible que el programa se pueda emitir en su horario habitual, por lo que se toma un descanso ‘obligado’ para dejar paso a uno de los eventos más importantes del año en Andalucía.

El mal momento del presentador de El show de Bertín

Osborne se tomará así una semana de vacaciones después de la polémica que le persigue desde hace meses por el nacimiento de su presunto hijo con Gabriela Guillén. Por si no fuera suficiente, el presentador se contagio de COVID-19 , lo que le impidió acudir al velatorio y entierro de su amigo Paco Arévalo.

Tras este revés de salud, el presentador y cantante ha vuelto a los escenarios, dando un concierto en Alicante, donde se sinceró con su público. «Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos», avisaba.

«Me divierte esto mucho más que la televisión. Ya me queda menos, ya me queda menos», ha dicho ante la sorpresa de los que allí estaban. Pese a todo, los rumores colocan a Bertín de nuevo en la actualidad por su posible fichaje en dos formatos televisivos muy potentes como Tu cara me suena y MasterChef Celebrity.

De ser cierto que pudiera estar negociando una participación no podría dar pistas para evitar romper la confidencialidad o rebajar su caché. De lo que no hay dudas es de que sería un concursante de primer nivel para cualquiera de ellos, dando grandes momentos.

En el espacio de imitadores tendría una gran ventaja por su voz y su soltura en los escenarios, siendo uno de los favoritos gracias a su buen humor ante las cámaras. En cambio, en el programa de cocina sería complicado que pudiera hacer un buen papel, algo que los espectadores de Mi casa es la tuya durante los últimos años, cuando alguna vez se ha atrevido a cocinar junto a sus invitados.