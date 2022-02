Shawn Mendes ha retrasado su gira por Europa. El artista canadiense regresará a los escenarios el próximo mes de junio, manteniendo las fechas de su gira por Estados Unidos. No obstante, su gira europea, que comenzaría el próximo 14 de marzo en Dinamarca, se ha tenido que trasladar al 2023.

“Esta fue una decisión muy difícil de tomar, pero desafortunadamente tenemos que reprogramar la gira por Reino Unido y la Unión Europea al 2023. Con todas las restricciones de logística, viajes y lugares aún inciertos en Europa debido a la pandemia, nos vemos obligados a tomar esta difícil decisión”, escribió el artista canadiense en un comunicado a través de sus redes sociales.

Y añade: “Confiamos en que podamos volver a viajar y realizar el mejor espectáculo posible, con toda la seguridad y capacidad”. Además, en el mismo comunicado Shawn Mendes revela que está “trabajando en una tonelada de nueva música” para sus fans, música que espera que vea la luz cuanto antes.

I’m so sorry I won’t be able to see you guys sooner 😔❤️ We unfortunately were forced to move the UK/EU tour dates to 2023 due to the pandemic. Tour will start in June with the currently scheduled North America Dates, & the UK/EU rescheduled dates are at https://t.co/NbLFeM3Z0t pic.twitter.com/mSQt982zUQ

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 28, 2022