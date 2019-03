Shakira pagó para que se eliminara un vídeo que ha visto la luz

Shakira es una de las cantantes más reconocidas a nivel internacional. Acumula un total de 400 premios entre los que cabe mencionar 17 Premios Grammy Latinos y 3 Premios Grammy.

Sin embargo, todos los famosos tienen su pasado, y la cantante no iba a ser menos. ‘Oasis’ fue una telenovela que se emitió en la televisión colombiana en los 90, y en ella participó ni más ni menos que Shakira. Morena y mucho más joven (16 años), lucía irreconocible. Pues bien, parece que la colombiana no está demasiado orgullosa de su papel en este culebrón, porque compró los derechos de la serie para que no volviera a emitirse, queriendo ocultar así su pasado.

De todos modos, Shakira pagó a lo tonto, porque un vídeo de ‘Oasis’ ha sido descubierto en YouTube, donde se nos muestran las regulares dotes interpretativas de la cantante (lo sentimos, Shakira, lo tuyo es la música). Claro, hay que tener en cuenta que la artista no era ni mayor de edad cuando actuaba en el culebrón, de ahí su inexperiencia. Juzgad vosotros mismos.

Pues al parecer, el papel de la colombiana era mucho más que un cameo: era la protagonista junto a Pedro Rendón. Ambos protagonizaban un romance entre miembros de diferentes familias que sobrevivieron a una tragedia. Conocemos también que el personaje interpretado por la cantante se llamaba Luisa Maria Rico. Seguro que algún fan graciosillo ya se está pensando llamarle por la calle así: ¡Eh, Luisa Maria! Pero, dada su pretensión por ocultar este pasado, no nos extrañaría nada que acabara súper cabreada.

Shakira, no nos importa que hubieras actuado en una serie de la que no te sientas muy orgullosa, todos los grandes tienen su pasado oscuro. Nos conformamos con que sigas bailándonos el ‘Waka Waka’. O con que saques nuevo disco, que hace ya casi dos años desde que publicaste el último, ‘El Dorado’.