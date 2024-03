Shakira desvela las canciones y las colaboraciones de su nuevo disco (y sus planes en el Bernabéu)

El próximo 22 de marzo, Shakira sacará su nuevo álbum de estudio Las Mujeres Ya No Lloran, será el número 12 de su carrera. Siete años después de el lanzamiento de su anterior disco, El Dorado, en el pasado año 2017. Ahora, la artista colombiana ha desvelado la lista de canciones que compondrán este álbum y las colaboraciones que lo conforman.

Lo ha hecho a través de unos carteles publicitarios de Spotify y a través de Instagram, publicando varias fotografías de estos carteles y la contraportada del álbum donde podemos ver un diamante y se puede leer la lista de canciones y los artistas que la acompañan en estos temas. «Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) Solo faltan 3 semanas!».

El disco está formado por 16 canciones, entre las que se encuentran temazos ya hemos escuchado como Te Felicito con Rauw Alejandro, Monotonía junto a Ozuna, Bzrp Music Sessions, Vol 53, TQG con Karol G, Acróstico con sus hijos Milán y Sasha y Copa Vacía con Manuel Turizo. Estas canciones nos dejan con otros 10 temas nuevos por descubrir entre las que se encuentran más artistas que no han querido dejar pasar la oportunidad de participar en el nuevo disco de la colombiana.

Y es que dos de las canciones que no hemos escuchado todavía son colaboraciones con artistas que ya aparecen en este álbum: Rauw Alejandro y Bizarrap. Sin embargo, otros artistas internacionales como Cardi B, Tïesto, Grupo Frontera y Fuerza Régida también salen en el nuevo proyecto de Shakira. Estas son las 16 canciones que componen el disco de la artista:

Cuatro fechas en el Estadio Santiago Bernabéu

La cantante volverá a pisar los escenarios con este disco en una gira que, según ella, es la más importante de su carrera: «Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno y ahora estoy con el acelerador a fondo». Así lo aseguró en una entrevista para Billboard.

🚨 Shakira is planning a new tour for 2024, Billboard exclusively reports. pic.twitter.com/2xzRxsiEYl

— Shakira Radio Stats (@Shakira_Radio) September 12, 2023