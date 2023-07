Shakira desvela una angustiosa anécdota del rodaje de ‘Copa vacía’

Shakira está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Tras un año complicado, tras su separación de Gerard Piqué, la artista colombiana ha encontrado en sus hijos y en la música la mejor cura para el corazón roto. Así lo demostró con Copa vacía, con Manuel Turizo.

Una canción muy exitosa, donde junto a Manuel Turizo parece haber conectado a la perfección, así lo hizo saber durante una entrevista realizada en los estudios de Sony Music y en la que explica cómo se le ocurrió que el artista colombiano fuera su acompañante en la canción.

«Copa vacía es una canción que escribí el año pasado. Es una canción muy personal y que he estado reservando para compartirla en un momento especial. Pensé en Manuel Turizo por su voz, por la calidad de su voz, por la profundidad de su voz, porque quería un tono grave en la canción», expresó la artista.

«Quería un acompañante que tuviera una voz muy masculina y me parece que Manuel Turizo es así. Además, me enorgullece compartir esta canción con alguien de mi tierra. De la misma región a la que pertenecemos los dos: el Caribe colombiano. Me ha encantado estar en compañía de él. Que es un profesional y un divino. Una gran persona», añade la artista.

Además, Shakira también se lanzaba a contar una anécdota del rodaje que, por suerte no terminó en drama. «Una de las cosas que sucedió, que no se esperaba, al menos yo -aunque Manuel me lo había advertido- es que se iba a romper la pecera. En un momento, dicho y hecho lo que me había vaticinado. Tenía razón.».

Y añade: «Se rompió la pecera, se empezó a inundar el ‘set’ y me tuvieron que sacar, como sea, de ahí. Que no era nada fácil, porque yo estaba con la cola de sirena y no podía salir de ahí. Me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio y allí sálvese quien pueda. Menos mal que se quedó solo en una anécdota y estoy aquí para contar», relata la artista.